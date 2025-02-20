Advertisement

عربي-دولي

معدات إيران العسكرية إلى 30 دولة في العالم

Lebanon 24
20-02-2025 | 23:38
A-
A+
Doc-P-1323462-638757169746466502.jpg
Doc-P-1323462-638757169746466502.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة الايرانية العميد طيار عزيز نصير زادة، أن بلاده تصدر المعدات العسكرية إلى 30 دولة في العالم.

وأشار نصير زادة خلال مراسم إحياء ذكرى الشهداء يوم الخميس في مدينة سكز آباد التابعة لمحافظة قزوين شمال غرب طهران، إلى سبب عداء الولايات المتحدة والقوى العالمية الأخرى للثورة الإسلامية، قائلا: "الثورة الإسلامية وقفت ضد المتنمرين والظالمين منذ البداية. بدأت هذه الثورة ونمت بقيادة الإمام الخميني. إن الطبيعة الوجودية لثورتنا تتعارض مع طبيعة بلدان استكبارية مثل أميركا، لأننا نقف ضد الظلم ونعارض التنمر".
Advertisement

وأضاف: "منذ بداية انتصار الثورة بدأ الأعداء في التآمر ضدنا. ففي العقد الأول فرضوا علينا حرباً (في الفترة من 1980 الى 1988)، لكن هذه الحرب أدت إلى نمو البلاد واكتفائها الذاتي بحيث أصبحت اليوم في أتم جهوزيتها الدفاعية".

وتابع: "نحن اليوم نصدر المعدات العسكرية إلى 30 دولة حول العالم، بينما في الماضي خلال فترة الحرب المفروضة لم تزودنا الدول الاخرى حتى بالأسلاك الشائكة".

وأشار إلى "مساعي العدو لخلق فتن سياسية وثقافية في العقود التالية، مستذكراً: انه في العقد الأول القرن الـ21 "حاول الأعداء إضعاف الثورة من خلال خلق الاستقطابات والفتن السياسية، لكنهم لم يتمكنوا من منع تقدمنا".

وأكد وزير الدفاع الإيراني أن "الأفكار الثورية الإيرانية اليوم مؤثرة على المستوى الدولي، والأعداء يخافون من ذلك". (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:54 | 2025-02-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2025-02-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:18 | 2025-02-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:54 | 2025-02-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:10 | 2025-02-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
00:47 | 2025-02-21
00:13 | 2025-02-21
23:58 | 2025-02-20
23:53 | 2025-02-20
23:45 | 2025-02-20
23:33 | 2025-02-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24