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عربي-دولي
معدات إيران العسكرية إلى 30 دولة في العالم
Lebanon 24
20-02-2025
|
23:38
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أعلن وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة الايرانية العميد طيار عزيز نصير زادة، أن بلاده تصدر المعدات العسكرية إلى 30 دولة في العالم.
وأشار نصير زادة خلال مراسم إحياء ذكرى الشهداء يوم الخميس في مدينة سكز آباد التابعة لمحافظة قزوين شمال غرب طهران، إلى سبب عداء الولايات المتحدة والقوى العالمية الأخرى للثورة الإسلامية، قائلا: "الثورة الإسلامية وقفت ضد المتنمرين والظالمين منذ البداية. بدأت هذه الثورة ونمت بقيادة الإمام الخميني. إن الطبيعة الوجودية لثورتنا تتعارض مع طبيعة بلدان استكبارية مثل أميركا، لأننا نقف ضد الظلم ونعارض التنمر".
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وأضاف: "منذ بداية انتصار الثورة بدأ الأعداء في التآمر ضدنا. ففي العقد الأول فرضوا علينا حرباً (في الفترة من 1980 الى 1988)، لكن هذه الحرب أدت إلى نمو البلاد واكتفائها الذاتي بحيث أصبحت اليوم في أتم جهوزيتها الدفاعية".
وتابع: "نحن اليوم نصدر المعدات العسكرية إلى 30 دولة حول العالم، بينما في الماضي خلال فترة الحرب المفروضة لم تزودنا الدول الاخرى حتى بالأسلاك الشائكة".
وأشار إلى "مساعي العدو لخلق فتن سياسية وثقافية في العقود التالية، مستذكراً: انه في العقد الأول القرن الـ21 "حاول الأعداء إضعاف الثورة من خلال خلق الاستقطابات والفتن السياسية، لكنهم لم يتمكنوا من منع تقدمنا".
وأكد وزير الدفاع الإيراني أن "الأفكار الثورية الإيرانية اليوم مؤثرة على المستوى الدولي، والأعداء يخافون من ذلك". (روسيا اليوم)
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