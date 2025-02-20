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عربي-دولي
تقرير يكشف: محمد الضيف أخّر إطلاق "هجوم 7 تشرين الأول" 30 دقيقة.. ما السبب؟
Lebanon 24
20-02-2025
|
23:45
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كشفت القناة 12 العبرية في تقرير نشرته مساء الخميس، أن قائد الجناح العسكري لحركة حماس محمد الضيف، قرر تأجيل إطلاق عملية "طوفان الأقصى" حتى التأكد من عدم جاهزية الجيش الإسرائيلي.
ووفقًا للمصدر ذاته، فقد ظل محمد الضيف يفكر حتى اللحظة الأخيرة في تنفيذ عملية 7 تشرين الاول 2023، حيث تأخر نحو نصف ساعة عن الموعد المحدد للهجوم، الذي كان من المفترض أن يبدأ في الساعة السادسة صباحًا. بدأ الهجوم في الساعة 6:29 صباحًا بعد أن تأكد الضيف من أن الجيش الإسرائيلي لم يكن مستعدًا.
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وتقرر تأجيل الهجوم في حال كانت هناك طائرات بدون طيار تابعة للجيش الإسرائيلي في السماء أو دبابات في مواقعها. وعليه، كانت حماس ستؤجل الهجوم إلى موعد لاحق.
وأشارت القناة العبرية إلى أن قرار تنفيذ عملية "طوفان الأقصى" تم اتخاذه في وقت قريب جدًا من السابع من تشرين الاول. ونقل المصدر عن الضيف قوله إنه لم يرَ قوات الدفاع الإسرائيلية في المنطقة في الصباح، وكان في انتظار معرفة ما إذا كانت هناك مناورة إسرائيلية تهدف لتشتيت الانتباه. وبعد مرور نصف ساعة، لاحظ أن المنطقة كانت خالية من أي تحركات، فاعتبرها "ميتة" من الناحية العسكرية، وأصدر أمرًا لقوات النخبة بشن الهجوم.
وقد أضافت القناة العبرية أن هذه المعلومات تم الحصول عليها مؤخرًا من خلال استجواب عناصر النخبة من حركة حماس المعتقلين، الذين تلقوا الأوامر مباشرة من الضيف.
يُذكر أن أبو عبيدة، الناطق باسم "كتائب القسام"، أعلن في كلمة مصورة في كانون الثاني 2025 مقتل قائد "كتائب القسام" محمد الضيف. (روسيا اليوم)
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