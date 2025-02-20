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عربي-دولي

"اللعبة انتهت".. إسرائيل تلقي مناشير استفزازية فوق غزة ورسالة قاسية بالعربية (صورة)

Lebanon 24
20-02-2025 | 23:58
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هددت إسرائيل، في منشورات ألقتها على قطاع غزة بالطائرات، بتنفيذ خطة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وتهجير أهل غزة قسرا، قائلة فيها "لم يبق إلا القليل وانتهت اللعبة ونحن هنا باقون إلى يوم القيامة"، على حد تعبيرها.
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وألقت طائرات إسرائيلية، الخميس، منشورات على قطاع غزة، خاطبت أهل القطاع بأن "خطة ترامب الإجبارية ستفرض عليكم التهجير القسري شئتم أم أبيتم"، وفق ما ورد فيها.

وأضافت الرسالة: "لن يشعر بكم أحد ولن يسأل عنكم أحد.. إيران لا تستطيع حماية نفسها حتى تحميكم". (ارم نيوز)

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