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عربي-دولي
صورة غريبة لإيلون ماسك.. أطل يلوح بمنشار كهربائي أحمر
Lebanon 24
21-02-2025
|
00:13
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أطل إيلون ماسك بشكل مفاجئ يوم الخميس في مؤتمر المحافظين الأميركيين قرب واشنطن، وهو يلوح بمنشار كهربائي قدمه له الرئيس الأرجنتيني، خافيير ميلي، الذي كان موجودًا إلى جانبه على المنصة.
وخلال المؤتمر، قال ماسك، الذي يعتبر من أغنى رجال العالم، "نحن نحاول فعل أشياء جيدة، لكننا نحاول أيضًا قضاء وقت ممتع في القيام بذلك". وكان ماسك قد كُلِّف من قبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بخفض الإنفاق العام، وهو ما يراه مشابهًا لتوجهات الرئيس ميلي في الأرجنتين.
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وقد التقى ميلي بماسك قبل المؤتمر وأهداه المنشار الكهربائي، الذي أصبح رمزًا للرئيس الأرجنتيني الليبرالي. وكان ميلي قد وصل إلى السلطة في الأرجنتين بوعد بإجراء تخفيضات مالية كبيرة في القطاع الحكومي، وهو وعد يعكس الاتجاهات التي كان مكلفًا بها ماسك في الولايات المتحدة.
وفي حديثه أمام الحضور، قال ماسك، الذي كان يرتدي قبعة سوداء ونظارات شمسية: "عندما نتحدث إلى المحافظين، يكون الجميع سعداء، أليس كذلك؟" وأضاف: "يشعر الجميع بهذا الارتياح الكبير، لأننا عشنا جحيمًا لمدة أربع سنوات تقريبًا"، في إشارة إلى فترة ولاية الرئيس الديمقراطي، جو بايدن.
من جهته، افتتح نائب الرئيس جاي دي فانس فعاليات المؤتمر في صباح اليوم، وتحدث عن الأسابيع القليلة الأولى للإدارة الجديدة، والتي تميزت بعدد من الأوامر التنفيذية والإجراءات المثيرة للجدل. وقال: "من الصعب تصديق أنه لم يَمضِ على وجودنا في السلطة سوى شهر واحد، لأنني أعتقد أننا أنجزنا في شهر واحد أكثر مما أنجزه بايدن في أربع سنوات".
وكان مؤتمر "العمل السياسي المحافظ" (سيباك) قد انطلق في ضواحي العاصمة واشنطن، حيث تجمع قادة وناشطون محافظون للاحتفال بعودة ترامب إلى البيت الأبيض، وذلك في حدث يستمر ثلاثة أيام. ويُعد المؤتمر من أكبر التجمعات للمحافظين في العالم.
فيما كان ترامب قد تحدث في المؤتمر السابق عام 2024 عن نبرة قاتمة حول الوضع في الولايات المتحدة في عهد بايدن، واصفًا البلاد بأنها "كابوس"، ومنتقدًا المهاجرين الذين "يقتلون مواطنينا ويقتلون بلدنا".
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