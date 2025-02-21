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ألمانيا تتأهب لمخاطر أمنية متزايدة ضد قواتها المسلحة

Lebanon 24
21-02-2025 | 02:23
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حذر الجنرال أندرياس هينه القائد المعين لفرقة الأمن الداخلي المخطط تشكيلها بالجيش الألماني، من "تهديدات أمنية تشمل عمليات تخريبية وطائرات مسيّرة قد تستهدف الجيش".
 
ويعتزم هينه إعداد قواته بسرعة لحماية البنية التحتية ولحالات حشد قوات الحلفاء، مشيرا إلى "الوضع الأمني المتغير والأعمال التخريبية التي تشهدها البلاد بالفعل وتستهدف الجيش الألماني".
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وقال الجنرال في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) في برلين: "هناك خطر من قوى تخريب كلاسيكية، ونحن على قناعة بأنها موجودة بالفعل في البلاد وتقوم أيضا باستعدادات".

وأضاف أن الطائرات المسيّرة "التي يجرى رصدها بشكل متزايد في الآونة الأخيرة تشكل أيضا خطرا أمنيا، مشيرا إلى أنه في حالة حشد قوات تابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ستصبح هذه الطائرات تهديدا مباشرا، وقد تسبب أضرارا جسيمة إذا تم تزويدها بالمتفجرات".

ويقوم الجيش الألماني بتشكيل فرقة عسكرية رابعة للأمن الداخلي، والتي من المنتظر أن تبدأ عملها في منتصف مارس المقبل.

وسوف تتكون في البداية من ستة أفواج يبلغ إجمالي قوامها 6 آلاف جندي، وستكون هناك حاجة إلى المزيد من الجنود وإلى انتشار أوسع نطاقا، ولن تكون هذه مهمة سهلة في ضوء الانخفاض المتكرر في عدد جنود الجيش الألماني.
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