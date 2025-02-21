"دعونا نذهب إلى المريخ".. ماسك يدعو لتسريع إنهاء برنامج محطة الفضاء الدولية

Advertisement

طالب الملياردير الأميركي إيلون ماسك بتشريع إنهاء برنامج محطة الفضاء الدولية، مشيرا إلى ضرورة سحب المختبر الفضائي من مداره حول الأرض خلال عامين بدلا من الموعد المستهدف بعد 5 أعوام.وكتب ماسك على منصة إكس، أمس الخميس، قائلا إن "القرار متروك للرئيس، ولكن توصيتي هي ’إنهاء عمل المحطة‘ بأسرع ما يمكن".ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن ماسك قوله إن محطة الفضاء الدولية "أدت الغرض المطلوب منها"، مؤكدا على خطته النهائية قائلا: "دعونا نذهب إلى المريخ".وردا على تدوينة ماسك، ذكرت وكالة الفضاء والطيران الأميركية "ناسا" أن خططها الحالية "تدعو إلى استخدام محطة الفضاء الدولية ومحطات الفضاء التجارية في المستقبل في المدار المنخفض حول الأرض من أجل إجراء أبحاث علمية متقدمة فضلا عن استخدامها كساحة للتدريب على المهمات الفضائية المأهولة إلى القمر والمريخ".ونقلت بلومبرغ عن متحدث باسم وكالة ناسا قوله في بيان: "نتطلع للاستماع بشكل اكبر إلى خطط إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن الوكالة والتوسع في استكشاف الفضاء لصالح الجميع".وأقيمت محطة الفضاء الدولية في إطار شراكة بين ناسا ووكالات الفضاء الكندية والأوروبية واليابانية والروسية، وظلت بمثابة ركيزة أساسية لمبادرات السفر عن الفضاء على مدار 3 عقود، حيث تستخدم كموقع أولي لإقامة رواد الفضاء وإجراء تجارب علمية في المدار حول كوكب الأرض.(سكاي نيوز)