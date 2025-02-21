تفاصيل جديدة عن اغتيال السنوار.. وهذا ما بيّنته نتائج تشريح الجثة

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كشفت السلطات الإسرائيلية مساء الخميس، عن بعض تفاصيل التقرير النهائي للفحوصات الطبية، التي أجريت على جثمان يحيى السنوار، أحد أبرز قيادات حركة حماس، والذي اغتالته اسرائيل في خان يونس بوسط قطاع غزة في تشرين الأول الماضي.ويحمل التقرير الذي أعده الجيش الإسرائيلي في الأيام الأخيرة، بحسب هيئة البث الإسرائيلية، أبعادًا استخباراتية واستراتيجية حيث يقدم صورة أوضح عن أحد أبرز الشخصيات التي لعبت دورًا رئيسيًا في هجمات السابع من تشرين الأول.من جانبها، ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية أن التقرير يخضع لدراسة معمقة من قبل مسؤولين عسكريين لتقييم أبعاده المختلفة، مشيرة إلى أن نتائجه قد تكون ذات أهمية مستقبلية من الناحية السياسية والعسكرية.واستنادًا إلى الفحوصات السُّمية التي أجريت على دماء السنوار، فقد أظهرت النتائج عدم وجود أي أثر للمخدرات، بما في ذلك الكبتاغون، وهي مادة سبق أن وردت تقارير بشأن استخدامها في النزاعات المسلحة.وأما الملاحظة الأبرز، فكانت ارتفاع نسبة الكافيين في دمه، مما يشير إلى استهلاك مكثف للمنبهات، دون وجود أي مؤثرات عقلية أخرى.ووفق صحيفة "إسرائيل هيوم" العبرية، فقد تم إجراء عملية التشريح في معهد أبو كبير للطب الشرعي التابع لكلية الطب في جامعة تل أبيب، حيث أظهرت النتائج أن السنوار أصيب برصاصة في رأسه أُطلقت من مسافة بعيدة، إلى جانب تعرضه لإصابات أخرى ناجمة عن سقوط قذيفة، حيث تم العثور على شظايا داخل جسده. لكن القرار الأكثر لفتًا للانتباه، وفقًا لما نقلته الصحيفة، كان عدم إزالة الرصاصات التي استقرت في رأس السنوار، وهو ما قد يمنع تحديد هوية الجندي الذي أطلق النار عليه بدقةكما أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الجنود المتواجدين في موقع المواجهة قاموا بقطع أحد أصابع السنوار فور مقتله، وذلك بهدف إجراء فحص البصمات والتأكد من هويته.هذا وذكرت مصادر إسرائيلية أن السلطات قررت الاحتفاظ بالجثمان في موقع سري، وسط تكهنات بإمكانية استخدامه كجزء من مفاوضات مستقبلية مع حركة حماس. (الحرة)