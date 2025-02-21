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وزير دفاع ترامب يعد قائمة طرد لقادة من الجيش الأميركي

Lebanon 24
21-02-2025 | 03:20
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أعلن مسؤولون أميركيون، أمس الخميس، ان وزير الدفاع بيت هيغسيث أعد قائمة بأسماء عسكريين كبار من المتوقع تقديمها للكونغرس، هذا الأسبوع، من أجل إقالتهم، تضم رئيس هيئة الأركان المشتركة سي كيو براون، وقائدة القوات البحرية ليزا فرانشيتي.
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وذكر مصدر لشبكة CNN الأميركية، أن القائمة "شبه الرسمية" للمسؤولين المتوقع إقالتهم "اطلع عليها مشرعون جمهوريون، مما يشير إلى أن عمليات الإقالة قد تتم قريباً"، لافتاً إلى عدم إطلاع الديمقراطيين عليها بشكل مباشر.

وانتقد هيغسيث، قبل توليه المنصب، كلاً من براون وفرانشيتي، قائلاً إن "براون يجب طرده بسبب تركيزه على برامج التنوع والمساواة والإدماج DEI داخل المؤسسة العسكرية".

كما سخر هيغسيث عن كون فرانشيتي أول امرأة تقود البحرية الأميركية، قائلا: "إذا واجهت العمليات البحرية معاناة، سنقول إننا على الأقل سنرفع رؤوسنا عالياً، لأن لدينا أول عضوة في هيئة الأركان المشتركة".

وأقرَّ مجلس الشيوخ الأميركي، الخميس، 3 تعيينات في مناصب قيادية للجيش.

وأشارت CNN إلى أن قائمة هيغسيث تتضمن كذلك أسماء عدد من الضباط المتوقع ترقيتهم، مشيرة إلى أن قائد القيادة المركزية للجيش الأميركي "CENTCOM" الجنرال مايكل إريك كوريلا من بين المرشحين ليحل محل براون.

ومن المرشحين كذلك للمنصب قائد القيادة الأميركية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ صمويل بابارو، وفقاً للشبكة الأميركية.(العربية)


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