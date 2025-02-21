Advertisement

صحة

اكتشاف فيروس تاجي جديد.. يمكنه إصابة البشر بنفس طريقة "كورونا"

Lebanon 24
21-02-2025 | 03:13
A-
A+
Doc-P-1323556-638757312714721100.jpg
Doc-P-1323556-638757312714721100.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن علماء الفيروسات الصينيون، اكتشاف فيروس تاجي جديد لدى الخفافيش، يمكنه إصابة البشر بنفس الطريقة التي يصيب بها فيروس "كوفيد-19".

ووفقا لصحيفة South China Morning Post، فهذا الفيروس هو سلالة جديدة من فيروس كورونا HKU5، اكتشف لأول مرة في خفاش ياباني في هونغ كونغ.
Advertisement

ودرس فريق من العلماء برئاسة عالمة الفيروسات الصينية الشهيرة شي تشنغ لي، هذا الفيروس في مختبر قوانغتشو بالتعاون مع متخصصين من فرع قوانغتشو لأكاديمية العلوم الصينية وبمشاركة علماء جامعة ووهان ومعهد ووهان لعلم الفيروسات.

ويقول الخبراء: "لقد أبلغنا عن اكتشاف وعزل سلالة منفصلة (السلالة 2) من HKU5-CoV التي يمكنها استخدام ليس فقط ACE2 (بروتين الغشاء لدى الخفافيش، بل وأيضا ACE2 البشري وبقية الثدييات".

واكتشف الباحثون أن الفيروس المعزول من عينات الخفافيش يمكنه إصابة الخلايا البشرية، ويحذرون من أن "فيروسات الخفافيش تشكل خطورة كبيرة في الانتقال إلى البشر مباشرة أو من خلال الوسطاء".

ووفقا للباحثين قد يكون للفيروس HKU5-CoV-2 الجديد مضيفين أكثر وإمكانية أعلى لإصابة مختلف الأنواع". ولكن لا يوجد سبب للذعر حتى الآن، لأن "خطر ظهور HKU5-CoV-2 في المجتمع البشري لا ينبغي المبالغة فيه". ولكن على الرغم من ذلك يجب اجراء دراسة مفصلة وشاملة. (روسيا اليوم)

عربي-دولي

صحة

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:54 | 2025-02-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:18 | 2025-02-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:10 | 2025-02-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:03 | 2025-02-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:30 | 2025-02-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:30 | 2025-02-21
05:22 | 2025-02-21
04:52 | 2025-02-21
04:23 | 2025-02-21
04:02 | 2025-02-21
04:01 | 2025-02-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24