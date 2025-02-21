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عربي-دولي
روسيا تطلق 160 مسيّرة وصاروخين في هجوم ليلا على اوكرانيا
Lebanon 24
21-02-2025
|
03:47
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أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الجمعة، ان روسيا أطلقت، في هجوم خلال الليل، ما يصل إلى 160 طائرة مسيّرة بالإضافة إلى صاروخين.
وأوضح الجيش الأوكراني أن القوات الجوية أسقطت 87 طائرة بدون طيار، وإن 70 طائرة أخرى ربما فقدت بسبب إجراءات إلكترونية مضادة.
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وأضاف الجيش الأوكراني أن القوات الروسية استخدمت صاروخين باليستيين لمهاجمة منطقة أوديسا بجنوب أوكرانيا.
بالمقابل، أفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الجمعة، أنه أحبط مخططًا لثمانية مواطنين روس، كانوا يعتزمون تنفيذ هجمات إرهابية على مواقع انتشار القوات الروسية نيابة عن نظام كييف.
وذكر الجهاز في بيان له: "تمكن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، من تحديد وإحباط أنشطة 8 مواطنين روس، في مناطق تشيليابينسك وأورينبورغ وكورسك وكيميروفو وبليغورود وإقليم كراسنودار، حيث قاموا، نيابة عن الأجهزة الاستخباراتية الأوكرانية وبمقابل مالي ضئيل، بتنفيذ هجمات حرق متعمد على منشآت البنية التحتية للنقل، ومنظمات المتطوعين، وخططوا لعمليات إرهابية في أماكن تمركز الوحدات العسكرية".
وأردف البيان: أن "المتورطين تم تجنيدهم عبر تطبيقات واتساب وتلغرام، بالإضافة إلى منصات إلكترونية أخرى تنشر إعلانات عن "فرص لكسب المال بسرعة"، موضحًا أنه "نتيجة للعمليات الاستخباراتية والتحقيقات التي تم تنفيذها، تم إثبات تورط هؤلاء الأفراد بشكل كامل في أنشطة إرهابية تخريبية".(سكاي نيوز)
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