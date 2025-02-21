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إقتصاد
خلال 20 يوماً... صادرات كوريا الجنوبية تتخطى الـ35 مليار دولار
Lebanon 24
21-02-2025
|
05:22
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ارتفعت صادرات كوريا الجنوبية بنسبة 16 بالمئة على أساس سنوي خلال أول 20 يوما من هذا الشهر، بفضل الطلب القوي على أشباه الموصلات والسيارات، وفقا لبيانات صدرت الجمعة.
وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية أن قيمة الصادرات خلال الفترة من 1 إلى 20 شباط بلغت 35.3 مليار دولار، مقارنة بـ 30.4 مليار دولار خلال الفترة عينها من العام الماضي، وفقا للبيانات الصادرة عن دائرة الجمارك الكورية.
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كما ارتفعت واردات البلاد بنسبة 7.7 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 34.5 مليار دولار خلال الفترة نفسها، مما أدى إلى تحقيق فائض تجاري قدره 800 مليون دولار، بحسب البيانات.
ومن ناحية أخرى، انخفض متوسط حجم الصادرات اليومي بنسبة 2.7 بالمئة على أساس سنوي خلال الفترة المذكورة. وبلغ عدد أيام العمل خلال هذه الفترة 15.5 يوما، مقارنة بـ 13 يوما في العام السابق. (سكاي نيوز)
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