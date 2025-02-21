Advertisement

إقتصاد

خلال 20 يوماً... صادرات كوريا الجنوبية تتخطى الـ35 مليار دولار

Lebanon 24
21-02-2025 | 05:22
A-
A+
Doc-P-1323617-638757374654090873.jpeg
Doc-P-1323617-638757374654090873.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ارتفعت صادرات كوريا الجنوبية بنسبة 16 بالمئة على أساس سنوي خلال أول 20 يوما من هذا الشهر، بفضل الطلب القوي على أشباه الموصلات والسيارات، وفقا لبيانات صدرت الجمعة.

وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية أن قيمة الصادرات خلال الفترة من 1 إلى 20 شباط بلغت 35.3 مليار دولار، مقارنة بـ 30.4 مليار دولار خلال الفترة عينها من العام الماضي، وفقا للبيانات الصادرة عن دائرة الجمارك الكورية.
Advertisement

كما ارتفعت واردات البلاد بنسبة 7.7 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 34.5 مليار دولار خلال الفترة نفسها، مما أدى إلى تحقيق فائض تجاري قدره 800 مليون دولار، بحسب البيانات.

ومن ناحية أخرى، انخفض متوسط حجم الصادرات اليومي بنسبة 2.7 بالمئة على أساس سنوي خلال الفترة المذكورة. وبلغ عدد أيام العمل خلال هذه الفترة 15.5 يوما، مقارنة بـ 13 يوما في العام السابق. (سكاي نيوز)

إقتصاد

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:10 | 2025-02-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:54 | 2025-02-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:18 | 2025-02-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:03 | 2025-02-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:30 | 2025-02-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:11 | 2025-02-21
07:00 | 2025-02-21
07:00 | 2025-02-21
06:49 | 2025-02-21
06:44 | 2025-02-21
06:41 | 2025-02-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24