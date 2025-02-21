Advertisement

إقتصاد

سوريا تفتتح بئر غاز جديد في حمص

Lebanon 24
21-02-2025 | 07:45
A-
A+
Doc-P-1323677-638757460274781590.jpg
Doc-P-1323677-638757460274781590.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
افتتحت وزارة النفط السورية، بئر الغاز الجديد "تياس 5" في ريف حمص، بطاقة إنتاجية تبلغ 130 ألف متر مكعب يوميًا، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السورية "سانا".

البئر الجديد يتبع "الشركة السورية للنفط" وتم ربطه بالشبكة الغازية الوطنية، مما يساهم في تعزيز إمدادات محطات توليد الكهرباء، وبالتالي تلبية احتياجات المواطنين من الطاقة. (سكاي نيوز)
Advertisement

إقتصاد

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:10 | 2025-02-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:54 | 2025-02-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:18 | 2025-02-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:30 | 2025-02-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:01 | 2025-02-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:14 | 2025-02-21
08:32 | 2025-02-21
08:10 | 2025-02-21
08:00 | 2025-02-21
07:54 | 2025-02-21
07:11 | 2025-02-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24