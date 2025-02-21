Advertisement

عربي-دولي

مسؤول أميركيّ: مساعداتنا أنقذت زيلينسكي من الموت

Lebanon 24
21-02-2025 | 09:44
A-
A+
Doc-P-1323713-638757531787781892.jpg
Doc-P-1323713-638757531787781892.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نشر موقع "أكسيوس" مقالا مطولا أشار من خلاله إلى أن البيت الأبيض يعتقد أن المساعدات الأميركية أنقذت الرئيس الاوكراني فلاديمير زيلينسكي من الموت.

ونقل الموقع عن مسؤول في البيت الأبيض قوله: "زيلينسكي ممثل ارتكب الخطأ المعتاد الذي يرتكبه الأطفال على المسرح، حيث بدأ يعتقد أنه ذات الشخصية التي يجسدها".
Advertisement

وأضاف: "لكن لو لم نرسل الملايين كمساعدات له، لكان يرقد على عمق مترين تحت الأرض". (روسيا اليوم)
 
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:10 | 2025-02-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:18 | 2025-02-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:01 | 2025-02-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:30 | 2025-02-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:57 | 2025-02-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:01 | 2025-02-21
11:00 | 2025-02-21
10:41 | 2025-02-21
10:40 | 2025-02-21
10:30 | 2025-02-21
10:30 | 2025-02-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24