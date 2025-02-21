مسؤول أميركيّ: مساعداتنا أنقذت زيلينسكي من الموت

Advertisement

نشر موقع "أكسيوس" مقالا مطولا أشار من خلاله إلى أن البيت الأبيض يعتقد أن المساعدات الأميركية أنقذت الرئيس الاوكراني فلاديمير زيلينسكي من الموت.ونقل الموقع عن مسؤول في البيت الأبيض قوله: "زيلينسكي ممثل ارتكب الخطأ المعتاد الذي يرتكبه الأطفال على المسرح، حيث بدأ يعتقد أنه ذات الشخصية التي يجسدها".وأضاف: "لكن لو لم نرسل الملايين كمساعدات له، لكان يرقد على عمق مترين تحت الأرض". (روسيا اليوم)