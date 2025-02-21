نتنياهو: أوعزت بإطلاق عملية عسكرية إضافية في الضفة الغربية

قام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بزيارة إلى مخيم طولكرم في شمال الضفة الغربية.



وقال نتنياهو في فيديو نشره على حسابه في منصة "اكس": " أوعزت بإطلاق عملية عسكرية إضافية في الضفة الغربية ردا على سلسلة الانفجارات في الحافلات بالأمس، وكثفنا عملياتنا بشكل كبير وندخل معاقل "الإرهاب" ونسوي شوارع كاملة بالأرض".

Advertisement

وأضاف: "إننا نقوم بعمل مهم للغاية ضد مخططات حماس والعناصر الإرهابية الأخرى في إلحاق الأذى بنا. وهذه المخططات لم تتوقف بعد. إن ما رأيناه بالأمس محاولة تنفيذ هجمات متسلسلة جماعية، وهو أمر خطير للغاية". (سكاي نيوز)