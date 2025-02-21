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عربي-دولي

نتنياهو: أوعزت بإطلاق عملية عسكرية إضافية في الضفة الغربية

Lebanon 24
21-02-2025 | 10:40
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قام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بزيارة إلى مخيم طولكرم في شمال الضفة الغربية.

وقال نتنياهو في فيديو نشره على  حسابه في منصة "اكس": " أوعزت بإطلاق عملية عسكرية إضافية في الضفة الغربية ردا على سلسلة الانفجارات في الحافلات بالأمس، وكثفنا عملياتنا بشكل كبير وندخل معاقل "الإرهاب" ونسوي شوارع كاملة بالأرض".
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وأضاف: "إننا نقوم بعمل مهم للغاية ضد مخططات حماس والعناصر الإرهابية الأخرى في إلحاق الأذى بنا. وهذه المخططات لم تتوقف بعد. إن ما رأيناه بالأمس محاولة تنفيذ هجمات متسلسلة جماعية، وهو أمر خطير للغاية". (سكاي نيوز)
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