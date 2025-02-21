البيت الأبيض: زيلينسكي سيوقع اتفاقا بشأن المعادن النادرة

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أكد، الولايات المتحدة، الجمعة، أن أوكرانيا اقتربت من التوقيع على اتفاق مع الولايات المتحدة بشان معادنها النادرة.وذكر البيت الأبيض أن كييف ستوقع "في الأمد القريب جدا" اتفاقا مع واشنطن بشأن معادنها النادرة.يأتي هذا على رغم أن الرئيس فولوديمير زيلينسكي أعلن رفضه لهذا الأمر لأنه لا يتطرق لضمانات أمنية تطلبها كييف في مواجهة الغزو الروسي.من جانبه أوضح مستشار الامن القومي الأميركي مايكل والتز في كلمة خلال "مؤتمر العمل السياسي المحافظ" (سيباك) في ضواحي واشنطن "سيوقع الرئيس زيلينسكي هذا الاتفاق، وسترون ذلك في الأمد القريب جدا، وهذا أمر جيد لأوكرانيا".كان مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب لأوكرانيا وروسيا كيث كيلوج، قد قال، الجمعة، إنه أجرى مباحثات "إيجابية" مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، واصفًا الرئيس الأوكراني بأنه "قائد شجاع"، في ظل التوتر الشديد بين واشنطن وكييف.وكتب "كيلوج"، الذي يزور كييف، على منصة إكس، أنه أجرى "مناقشات واسعة النطاق وإيجابية مع زيلينسكي، القائد الشجاع والمحاصَر لبلد في حرب"، في منشور يتباين بنبرته مع الانتقادات الشديدة التي وجهها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرًا إلى نظيره الأوكراني.وكان مسؤول أوكراني قد كشف، الجمعة، أن بلاده تتفاوض مع الولايات المتحدة بشأن المعادن الأوكرانية الاستراتيجية والتي ترغب الولايات المتحدة في الحصول عليها مقابل دعمها كييف في الحرب مع موسكو.وأفاد مسؤول أوكراني لوكالة فرانس برس بأن كييف وواشنطن تواصلان المفاوضات بشأن إبرام اتفاق حول المعادن الأوكرانية الاستراتيجية، بعدما رفضت كييف مقترحا من الولايات المتحدة، ما أثار غضب الرئيس دونالد ترامب.وقال المسؤول الذي طلب عدم كشف اسمه "هذا البحث يتواصل"، مضيفا "ثمة تبادل دائم لمسودات، وأرسلنا واحدة أمس... وننتظر ردا" أميركيا عليها. (سكاي نيوز)