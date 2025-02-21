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عربي-دولي

ستحدد لاحقا.. بيان رسمي بشأن زيارة الشيباني إلى العراق

Lebanon 24
21-02-2025 | 13:16
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قالت وزارة الخارجية السورية، أن موعد زيارة وزير الخارجية في الحكومة الانتقالية أسعد الشيباني، إلى العراق، سيتم تحديده لاحقا.


وقال المكتب الإعلامي بوزارة الخارجية "تلقى وزير الخارجية السيد أسعد الشيباني، دعوة رسمية لزيارة جمهورية العراق الشقيقة لمناقشة عدد من القضايا المشتركة وفتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية بين البلدين، وسيتم تحديد موعد الزيارة لاحقا بعد استكمال جدول الأعمال وإجراء المشاورات التقنية اللازمة لتحديد التوقيت المناسب".
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وفي وقت سابق من الجمعة، نقلت وكالة "رويترز" عن مصار قولها إن أسعد الشيباني سيزور العاصمة العراقية بغداد، يوم السبت.

وقال مصدران عراقيان للوكالة : "وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني سيتوجه إلى بغداد غدا".
 
وكان الشيباني قد كشف، أول امس الأربعاء، عن تلقيه دعوة رسمية لزيارة العراق، مشيرا إلى أنه "سيكون في بغداد قريبا". (سكاي نيوز)

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