قوات الأمن الباكستانية تقتل 6 مسلحين في مداهمة بشمال غرب البلاد

Advertisement

أعلن الجيش الباكستاني مقتل 6 مسلحين بعدما داهمت قوات الأمن مخبأ للمسلحين في أحد المعاقل السابقة لطالبان باكستان في شمال غرب البلادوقال الجيش في بيان إن المداهمة وقعت في مقاطعة كاراك بإقليم خيبر بختوانخا الذي يحد أفغانستان. وهناك عملية جارية للقضاء على أي مسلحين آخرين يعثر عليهم هناك بحسب البيان.ولم يقدم الجيش أي تفاصيل أخرى عن المسلحين القتلى، لكن مثل هذه العمليات غالبا ما تتم ضد طالبان باكستان، والتي تعرف أيضا باسم تحريك طالبان باكستان.يشار إلى أن جماعة تحريك طالبان باكستان تعتبر حليفا لطالبان في أفغانستان وكثفت هجماتها في باكستان منذ أن استولت طالبان الأفغانية على السلطة في أفغانستان عام 2021.وتستمر عملية كبيرة في منطقة كورام حيث هاجم المسلحون في الأشهر الأخيرة بانتظام المدنيين وقوات الأمن التي ترافق شاحنات الإغاثة لمئات الآلاف من السكان المحاصرين.وتقول السلطات إن قوات الأمن اعتقلت الأسبوع الجاري 48 مشتبها بهم متهمين بتنفيذ الهجمات الأخيرة على قوات البلاد التي ترافق شاحنات الإغاثة. وقالت الشرطة إن بعض المعتقلين متورطون أيضا في هجمات على المدنيين في المنطقة.وعزلت كورام عن بقية البلاد منذ نوفمبر بعدما أغلقت الحكومة الطرق عقب اشتباكات بين القبائل المدججة بالسلاح. (روسيا اليوم)