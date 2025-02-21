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ترامب: محادثتي كانت جيدة مع بوتين وسيئة مع زيلينسكي

Lebanon 24
21-02-2025 | 13:50
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قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة، إن محادثاته مع الرئيس الروسي كانت جديدة بينما مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وصفها بالسيئة، ورغم ذلك فقد أكد احراز تقدم كبير في حل الأزمات بأوكرانيا والشرق الأوسط.
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وأضاف ترامب، في كلمة متلفزة أن "الوضع في أوكرانيا مروع ويجب أن ننهي هذه الحرب".

وفي سابق قال ترامب: "لقد أجريت محادثات جيدة للغاية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ولم تكن محادثاتي جيدة مع أوكرانيا. ليست لديهم أي أوراق، لكنهم يتظاهرون بالقوة، غير أننا لن نسمح باستمرار هذا الأمر".

وكان الرئيس الأميركي قد صرح قبل ذلك أن مشاركة نظيره الأوكرانيفولوديمير زيلينسكي في المحادثات ليست "ذات أهمية كبيرة".

وهاجم ترامب مرارا زيلينسكي هذا الأسبوع، وقد أثار تقاربه مع بوتين مخاوف من حدوث قطيعة بين واشنطن وأوكرانيا التي تعتمد بشكل حاسم على المساعدة الأميركية في حربها مع روسيا.


من جانب آخر، كشف مسؤول أوكراني، في وقت سابق من الجمعة، بأن بلاده تتفاوض مع الولايات المتحدة بشأن المعادن الأوكرانية الاستراتيجية والتي ترغب الولايات المتحدة في الحصول عليها مقابل دعمها كييف في الحرب مع موسكو.

وأفاد مسؤول أوكراني لوكالة فرانس برس بأن كييف وواشنطن تواصلان المفاوضات بشأن إبرام اتفاق حول المعادن الأوكرانية الاستراتيجية، بعدما رفضت كييف مقترحا من الولايات المتحدة، ما أثار غضب الرئيس دونالد ترامب. (سكاي نيوز)
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