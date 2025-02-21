"بدون سلاح".. هاغاري يكشف طريقة قتل الطفلين الرهينتين!

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وقال هغاري في منشور له على منصة التواصل الاجتماعي إكس وتطبيق تليجرام اليوم الجمعة، على النقيض من ادعاء حماس، لم يلق أريئيل وكفير حتفيهما في غارة جوية ولكنهما قتلا "بدم بارد".وأضاف إن الإرهابيين لم يطلقوا النار على الصبيين "لكنهم قتلوهما بدون سلاح".يشار إلى أنه وقت اختطافهما في تشرين الأول 2023 ، كان عمر أريئيل أربع سنوات وكفير 10 أشهر.وزعم هغاري أن الإرهابيين ارتكبوا في وقت لاحق "أعمالا مروعة" للتغطية على فظائعهم، لكنه لم يكشف عن أية تفاصيل أخرى.واستند التقييم إلى نتائج الطب الشرعي لتحديد هوية الجثامين التي تم تسليمها أمس الخميس، ونتائج استخباراتية غير محددة.واتهمت حماس إسرائيل بالتسبب في مقتل الطفلين الصغيرين ووالدتهما شيري، الذين اختطفوا من إسرائيل في 7 تشرين الاول 2023، في غارة جوية في تشرين الثاني التالي.وتردد أن جثة المرأة دفنت تحت الأنقاض مع ضحايا آخرين.