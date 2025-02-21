في أول اجتماع علني بعد سقوط "الأسد".. الشرع يلتقي السفير الصيني

رئيس الجمهورية العربية السورية السيد أحمد الشرع بحضور وزير الخارجية السيد أسعد الشيباني يستقبل في قصر الشعب السيد شي هونغ وي سفير جمهورية الصين الشعبية لدى سوريا والوفد المرافق له#رئاسة_الجمهورية_العربية_السورية pic.twitter.com/B5NUvFF6WA — رئاسة الجمهورية العربية السورية (@G_CSyria) February 21, 2025 Advertisement

وقالت الرئاسة السورية في بيان على حسابها بمنصة "إكس"، إن الشرع "وبحضور وزير الخارجية أسعد الشيباني، استقبل في قصر الشعب شي هونغ وي سفير جمهورية الصين الشعبية لدى سوريا والوفد المرافق له".ولم يورد البيان تفاصيل عن فحوى الاجتماع، إلا أنه يأتي في إطار سلسلة زيارات ولقاءات لمسؤولين إقليميين ودوليين، للاطلاع على رؤية الإدارة الجديدة.