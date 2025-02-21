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عربي-دولي

في أول اجتماع علني بعد سقوط "الأسد".. الشرع يلتقي السفير الصيني

Lebanon 24
21-02-2025 | 13:45
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ذكرت وسائل إعلام سورية، يوم الجمعة، أن الرئيس الإنتقالي أحمد الشرع التقى سفير الصين لدى دمشق شي هونغ وي والوفد المرافق له وذلك في أول اجتماع علني بين البلدين منذ سقوط بشار الأسد.

وقالت الرئاسة السورية في بيان على حسابها بمنصة "إكس"، إن الشرع "وبحضور وزير الخارجية أسعد الشيباني، استقبل في قصر الشعب شي هونغ وي سفير جمهورية الصين الشعبية لدى سوريا والوفد المرافق له".

ولم يورد البيان تفاصيل عن فحوى الاجتماع، إلا أنه يأتي في إطار سلسلة زيارات ولقاءات لمسؤولين إقليميين ودوليين، للاطلاع على رؤية الإدارة الجديدة.

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