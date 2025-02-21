في أول اجتماع علني بعد سقوط "الأسد".. الشرع يلتقي السفير الصيني

رئيس الجمهورية العربية السورية السيد أحمد الشرع بحضور وزير الخارجية السيد أسعد الشيباني يستقبل في قصر الشعب السيد شي هونغ وي سفير جمهورية الصين الشعبية لدى سوريا والوفد المرافق له#رئاسة_الجمهورية_العربية_السورية pic.twitter.com/B5NUvFF6WA
— رئاسة الجمهورية العربية السورية (@G_CSyria) February 21, 2025
رئيس الجمهورية العربية السورية السيد أحمد الشرع بحضور وزير الخارجية السيد أسعد الشيباني يستقبل في قصر الشعب السيد شي هونغ وي سفير جمهورية الصين الشعبية لدى سوريا والوفد المرافق له#رئاسة_الجمهورية_العربية_السورية pic.twitter.com/B5NUvFF6WA