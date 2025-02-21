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عربي-دولي

بعد اتهامها بقتل الطفلين الإسرائيليين بـ"دم بارد".. حماس ترد

Lebanon 24
21-02-2025 | 14:44
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ردت حركة حماس، اليوم الجمعة، على الاتهامات الإسرائيلية بقتل كفير وأريئيل بيباس، وهما طفلان إسرائيليان كانا من بين الرهائن المحتجزين لدى الحركة، وقتلا داخل قطاع غزة، وسلمت الحركة جثمانيهما إلى الصليب الأحمر بموجب اتفاق وقف إطلاق النار.
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ونفت الحركة الاتهامات الإسرائيلية واعتبرتها "أكاذيب محضة"، ومحاولة "للتنصل من مسؤولية الجيش عن مقتل العائلة".

وكان الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغاري، قد قال إن "كفير وأريئيل قتلا بدم بارد، ليس بالرصاص بل بالأيدي".

وأوضح هغاري في تصريحه للإعلام: "أريئيل وكفير قتلا بوحشية أثناء الأسر في غزة خلال الأسابيع الأولى من الحرب، على يد مسلحين".

وأضاف هاغاري: "خلافا لأكاذيب حماس، لم يقتلا في غارة جوية. كفير الرضيع وأريئيل ابن الأربع سنوات قتلا بدم بارد، ولم يقتلوا بالرصاص، بل قتلوا بالأيدي. وبعد ذلك، ارتكب المسلحون أفعالا مروعة لمحاولة طمس معالم الجريمة".

بينما ذكرت الحركة في بيان أن "ادعاءات المتحدث باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي واتهامه للمقاومة بقتل عائلة بيباس ليست سوى أكاذيب محضة، تضاف إلى سلسلة طويلة من الأكاذيب التي يطلقها منذ 15 شهرا في سياق حرب الإبادة ضد شعبنا الفلسطيني".

وتابع البيان: "هذه محاولة يائسة للتنصل من مسؤولية جيشه المجرم عن مقتل العائلة، إلى جانب جرائمه الأخرى التي طالت الأسرى في قطاع غزة".

واتهمت الحركة الجيش الإسرائيلي ووسائل الإعلام التابعة له بمحاولة "تحويل أنظار الرأي العام العالمي عن جرائمهم الوحشية، وحرب الإبادة، والتطهير العرقي، والمجازر البشعة التي ارتكبوها بحق المدنيين العزل وكل مظاهر الحياة في القطاع، ليكتشف العالم فيما بعد زيف وكذب رواياتهم وبشاعة جرائمهم ضد الإنسانية".
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