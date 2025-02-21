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عربي-دولي

من أمام السفارة الإسرائيلية.. السويد تعتقل 3 رجال بتهمة التخطيط لهذا الأمر!

Lebanon 24
21-02-2025 | 15:57
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أعلنت الشرطة السويدية، اليوم الجمعة، أنها ألقت القبض على ثلاثة رجال بالقرب من السفارة الإسرائيلية في ستوكهولم للاشتباه في إعدادهم لارتكاب جريمة تنطوي على العنف، لكنها أكدت أن من المبكر جدًا تحديد ما إذا كانت السفارة هدفًا للمشتبه بهم.
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ونقلت "قناة تي.في 4" السويدية، عن مصادر لم تسمها، أن الرجال الثلاثة يشتبه في تخطيطهم لمهاجمة السفارة.

وقالت سوزانا رينالدو، المتحدثة باسم الشرطة، في تصريح لوكالة رويترز: "لا نستطيع التعليق على الدافع المحتمل."

 وأضافت أن الاعتقالات تمت بالقرب من السفارة، وليس داخل المجمع نفسه، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وأشارت إلى أن المشتبه بهم سيخضعون الآن للاستجواب.

وكانت الشرطة السويدية قد عززت إجراءات الأمن حول المصالح الإسرائيلية واليهودية في البلاد خلال العام الماضي، وذلك بعد حادث إطلاق نار قرب السفارة الإسرائيلية.
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