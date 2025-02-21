Advertisement

عربي-دولي

بعد اتهامه باغتصاب 112 ضحية والاعتداء الجنسي المُشدد.. هكذا رد "رئيس الوزراء الفرنسي"

Lebanon 24
21-02-2025 | 16:14
A-
A+
Doc-P-1323851-638757772446410594.png
Doc-P-1323851-638757772446410594.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نفى رئيس الوزراء الفرنسي فرنسوا بايرو عن نفسه مجددا، اليوم الجمعة، تهمة التقاعس إزاء قضية العنف الجنسي التي استمرت عقودا في إحدى المدارس خصوصا عندما كان وزيرا للتعليم، وندد باستهداف "عائلته" من أجل "النيل منه سياسيا".
Advertisement

تولى بايرو حقيبة التعليم بين عامي 1993 و1997، كما درس عدد من أبنائه في هذه المؤسسة الواقعة في جنوب غرب فرنسا، حيث قامت زوجته إليزابيت بتدريس الديانة المسيحية.

وأكدت معلمة سابقة في المؤسسة أنها نبّهت الزوجين في منتصف التسعينيات، وفق ما قالت في مقطع فيديو نشره موقع "ميديابارت" للتحقيقات الصحافية.

ورد رئيس الوزراء، قائلا: "أنا لا أعرف هؤلاء الأشخاص، ولا زوجتي تعرفهم أيضا، لا يوجد أبغض من استهداف عائلة شخص ما للنيل منه سياسيا".

ويكرر السياسي الوسطي منذ أسبوعين أنه "لم يتم إبلاغه قط" في الماضي بهذه الشبهات، فيما يؤكد شهود العيان عكس ذلك.

وأوضح بايرو البالغ 73 عاما أنه أثبت "طلبه إجراء تفتيش عام" عندما أُبلغ بتلقي أحد التلاميذ صفعة من أحد المعلمين.

ووجهت تهمة الاغتصاب إلى مشرف عام سابق للمؤسسة، وتم وضعه قيد الحبس الاحتياطي، في هذه القضية، فيما استفاد رجلان آخران من قانون التقادم.

هؤلاء الرجال الثلاثة هم الوحيدون الذين ما زالوا على قيد الحياة من بين 11 شخصا تتهمهم 112 ضحية بالاغتصاب المشدد والاعتداء الجنسي المشدد.

وقال المدعي العام رودولف جاري في بيان إن "أطفالا تتراوح أعمارهم بين 9 و17 عاما وقت الأحداث" كانوا يعيشون "في مناخ من الرعب داخل المؤسسة".

وخلال جلسة الاستماع إلى المشرف العام السابق، اعترف المتهم بأنه "من المحتمل أنه وجه صفعات" بينما نفى "القيام بأي فعل جنسي"، بحسب النيابة العامة.

تم إطلاق تحقيق واسع النطاق بشأن المؤسسة التي يبلغ عمرها ما يقرب من مائتي عام وكانت مخصصة لفترة طويلة للصبيان، وتعرف مدرستها الداخلية بالصرامة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:10 | 2025-02-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:01 | 2025-02-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:45 | 2025-02-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:43 | 2025-02-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:30 | 2025-02-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:54 | 2025-02-21
16:39 | 2025-02-21
16:29 | 2025-02-21
16:00 | 2025-02-21
15:57 | 2025-02-21
15:32 | 2025-02-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24