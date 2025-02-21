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عربي-دولي

بطريقة مُرعبة.. هكذا اختار سجين تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحقه

Lebanon 24
21-02-2025 | 16:39
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اختار السجين المدان في ولاية كارولينا الجنوبية الأميركية، براد سيغمون أن يتم تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحقه الشهر المقبل رميا بالرصاص.

وسيكون سيغمون أول سجين أميركي يتم إعدامه رميا بالرصاص منذ 15 عاما، ومن المقرر تنفيذ حكم الإعدام في السابع من آذار المقبل.
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وأصبح سيغمون اليوم الجمعة، أول سجين في كارولينا الجنوبية يفضل الإعدام على يد فرقة إطلاق النار الجديدة في الولاية بدلا من الحقنة المميتة أو الكرسي الكهربائي.

يشار إلى أنه تم إعدام ثلاثة سجناء فقط في الولايات المتحدة رميا بالرصاص منذ عام 1976. وكانوا جميعا في ولاية يوتا، وكان آخر هذه الحالات في عام 2010.

وسيتم ربط سيغمون 67 عاما إلى مقعد ووضع غطاء فوق رأسه ووضع علامة هدف فوق قلبه في غرفة الإعدام، وسيطلق ثلاثة من المتطوعين النار عليه من خلال فتحة صغيرة على بعد نحو 15 قدما (4.6 مترا).
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