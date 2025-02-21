ترامب يقيل رئيس هيئة الأركان المشتركة.. ويُرشح هذا الجنرال

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قرر الرئيس دونالد ترامب إقالة الجنرال بالقوات الجوية تشارلز براون من منصبه كرئيس لهيئة الأركان المشتركة أمس الجمعة.وظل براون يعمل كرئيس لهيئة الأركان المشتركة مدة 16 شهرا.وقال ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي "أود أن أشكر الجنرال تشارلز براون على خدمته لبلدنا على مدى أكثر من 40 عاما، بما في ذلك كرئيسنا الحالي لهيئة الأركان المشتركة. إنه رجل نبيل وقائد بارز، وأتمنى له ولعائلته مستقبلا عظيما".وأعلن ترامب عن ترشيح اللفتنانت جنرال دان رازين كين ليكون الرئيس المقبل لهيئة الأركان المشتركة.وأشار الرئيس الأميركي إلى أن كين "طيار متمرس، وخبير في الأمن القومي، ورجل أعمال ناجح، ومقاتل ذو خبرة واسعة في العمليات المشتركة والخاصة".وأضاف: "خلال فترتي الأولى، كان كين عنصرا حاسما في القضاء التام على داعش. تم ذلك في وقت قياسي، في غضون أسابيع. قال العديد من (العباقرة العسكريين) إن هزيمة داعش ستستغرق سنوات، بينما قال الجنرال كين إنه يمكن القيام بذلك بسرعة، وحقق ذلك".وأوضح أنه "على الرغم من كفاءته العالية واحترامه للخدمة في هيئة الأركان المشتركة خلال الإدارة السابقة، تم تجاهل الجنرال كين من قبل (جو بايدن النائم). جنبا إلى جنب مع الوزير بيت هيغسيث، سيعيد الجنرال كين وجيشنا السلام من خلال القوة، ويضعون أميركا أولا، ويعيدون بناء جيشنا".(سكاي نيوز)