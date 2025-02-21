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مع اقتراب نهاية المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار.. سابع عملية تبادل بين حماس وإسرائيل اليوم

Lebanon 24
21-02-2025 | 23:44
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مع اقتراب نهاية المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بحلول الأول من آذار، من المقرر أن تنفذ حركة حماس وإسرائيل عملية تبادل سابعة، اليوم السبت، بين رهائن ومعتقلين فلسطينيين.

وأكدت حماس أنها ستفرج عن 6 رهائن إسرائيليين كما هو مقرر اليوم السبت، وهم آخر الأسرى الأحياء المقرر تسليمهم لإسرائيل بحلول الأول من آذار بنهاية المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني.
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وأعلن نادي الأسير الفلسطيني أنه سيتم في المقابل الإفراج عن 602 من المعتقلين الفلسطينيين بينهم 50 محكوما بالسجن المؤبد.

وأضاف أنه من المقرر إبعاد 108 من الأسرى خارج الأراضي الفلسطينية.

ومن المقرر أن تبدأ عملية التسليم الساعة 11 صباحا (09:00 بتوقيت غرينتش).

وقال نادي عائلات الرهائن إن الصليب الأحمر سيتسلم إيليا كوهين وتل شوهام وأومر شيم توف وأومير وينكرت، الذين اختطفوا خلال هجوم حماس، بالإضافة إلى هشام السيد وأفيرا منغستو، وكلاهما رهينة منذ نحو 10 سنوات.

ومنذ بدء الهدنة، تسلمت إسرائيل 22 رهينة بينهم 3 قتلى مقابل إطلاق سراح أكثر من 1100 معتقل فلسطيني.

وينصّ اتفاق التهدئة في مرحلته الأولى التي تنتهي في الأول من آذار على أن تطلق حماس سراح 33 رهينة، بينهم 8 قتلى، مقابل إطلاق إسرائيل سراح 1900 معتقل فلسطيني محتجزين في سجونها

والأربعاء الماضي، أعلنت حماس أنها مستعدة للإفراج "دفعة واحدة" عن كل الرهائن الذين ما زالوا محتجزين في غزة خلال المرحلة الثانية من الاتفاق والتي كان مقررا أن تبدأ في الثاني من آذار.

لكن المفاوضات غير المباشرة بشأن هذه المرحلة التي يُفترض أن تضع حدا للحرب بشكل نهائي، تأخرت مع تبادل الجانبين الاتهامات بانتهاك الهدنة.

أما المرحلة الثالثة والأخيرة فيجب أن تتعلق مبدئيا بإعادة إعمار غزة، التي يعيش أهلها الذين شردتهم الحرب بين الركام في ظل برد قارس.(سكاي نيوز)



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