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عربي-دولي

الامم المتحدة ترفع الصوت.. "أزمة خبز" تلوح في أفق الازمة في سوريا

Lebanon 24
21-02-2025 | 23:55
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حذرت الأمم المتحدة من "التهديدات الخطيرة للأمن الغذائي" في سوريا بسبب تداعيات الصراع على إنتاج القمح وتوفير الخبز.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية في تقرير جديد نشره الجمعة، إن سوريا تظل واحدة من أكثر الأزمات الإنسانية تعقيداً في العالم، مما يؤثر بشكل كبير على إنتاج وتوريد غذائها الأساسي، وهو الخبز.
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وذكر أن الآثار المركبة والمستمرة للأزمة أثرت على إنتاج القمح وطحنه وتوفير الخبز، مما يشكل تهديداً خطيراً للأمن الغذائي والرفاه العام للسكان.

بالإضافة إلى انخفاض إنتاج القمح، تعرضت البنية التحتية الحيوية للأمن الغذائي، بما في ذلك المخابز، والطواحين، والصوامع، لأضرار كبيرة منذ بداية النزاع.

علاوة على ذلك، التحديات الكثيرة التي تواجه الفاعلين في سوق القمح بسبب اضطرابات سلاسل الإمداد، وارتفاع مستويات التضخم، وزيادة التكاليف، والنقص في بعض المواد.

ففي حين أن معظم المخابز والصوامع والطواحين التي تم تقييمها لا تعمل أو تعمل جزئياً، فإنها بحاجة إلى تحديثات عاجلة في الآلات ودعم إضافي للمدخلات لتعزيز الكفاءة، وتمديد ساعات العمل، وتلبية احتياجات العرض.

بالإضافة إلى ذلك، أفاد العديد من المعنيين بأن الدعم من السلطات المحلية غير كاف أو مفقود، سيما في ما يتعلق بتكاليف التشغيل والصيانة، مما يحد من الإنتاج ويسهم في زيادة أسعار الخبز.
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