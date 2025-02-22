Advertisement

عربي-دولي

"انفجار مروع" داخل منتجع في هاواي يوقع جرحى

Lebanon 24
22-02-2025 | 00:45
A-
A+
Doc-P-1323939-638758068512233018.jpg
Doc-P-1323939-638758068512233018.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أصيب 7 أشخاص، بينهم 3 في حالة حرجة، إثر انفجار يشتبه بأنه غازي، وقع على شاطئ ولاية هاواي الأميركية، وفقا لإدارة الفنادق والشرطة في مقاطعة ماوي.


وتسبب الانفجار في كومة من الحطام في "وايلر اون كانابالي بيتش"، وهي منطقة سياحية شهيرة توجد بها سلسلة من الفنادق والعقارات على الرمال البيضاء، وهي تبعد بضعة أميال شمال وسط مدينة لاهاينا، والتي تعرضت للاحتراق بالكامل تقريبا في حريق غابات مميت في 2023.
Advertisement
وقالت إدارة شرطة ماوي إنه لم تكن هناك حاجة إلى إخلاء الناس من المنطقة المحيطة.

وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن غاز البترول المسال، الذي يزود شوايات الشواء في المنطقة المشتركة للمنتجع، هو السبب في وقوع الانفجار.

وذكرت الشرطة أن أعمار المصابين السبعة تتراوح بين 18 عاما و74 عاما.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة ألانا بيكو يوم الجمعة إن اثنين من الأشخاص المصابين تم نقلهم إلى جزيرة أواهو لتلقي العلاج.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:45 | 2025-02-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:12 | 2025-02-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:30 | 2025-02-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:37 | 2025-02-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2025-02-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:00 | 2025-02-22
03:30 | 2025-02-22
03:12 | 2025-02-22
02:44 | 2025-02-22
02:31 | 2025-02-22
02:29 | 2025-02-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24