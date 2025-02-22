"انفجار مروع" داخل منتجع في هاواي يوقع جرحى

أصيب 7 أشخاص، بينهم 3 في حالة حرجة، إثر انفجار يشتبه بأنه غازي، وقع على شاطئ ولاية هاواي الأميركية، وفقا لإدارة الفنادق والشرطة في مقاطعة ماوي.





وتسبب الانفجار في كومة من الحطام في "وايلر اون كانابالي بيتش"، وهي منطقة سياحية شهيرة توجد بها سلسلة من الفنادق والعقارات على الرمال البيضاء، وهي تبعد بضعة أميال شمال وسط مدينة لاهاينا، والتي تعرضت للاحتراق بالكامل تقريبا في حريق غابات مميت في 2023.

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وقالت إدارة شرطة ماوي إنه لم تكن هناك حاجة إلى إخلاء الناس من المنطقة المحيطة.



وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن غاز البترول المسال، الذي يزود شوايات الشواء في المنطقة المشتركة للمنتجع، هو السبب في وقوع الانفجار.



وذكرت الشرطة أن أعمار المصابين السبعة تتراوح بين 18 عاما و74 عاما.



وقالت المتحدثة باسم الشرطة ألانا بيكو يوم الجمعة إن اثنين من الأشخاص المصابين تم نقلهم إلى جزيرة أواهو لتلقي العلاج.