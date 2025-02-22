9
o
بيروت
13
o
طرابلس
10
o
صور
12
o
جبيل
9
o
صيدا
11
o
جونية
7
o
النبطية
4
o
زحلة
6
o
بعلبك
3
o
بشري
5
o
بيت الدين
5
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
في المرحلة السابعة.. من هم أبرز السجناء الفلسطينيين المفرج عنهم؟
Lebanon 24
22-02-2025
|
01:10
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن نادي الأسير الفلسطيني أنه سيتم الإفراج عن 602 من المعتقلين الفلسطينيين بينهم 50 محكوما بالسجن المؤبد، في مقابل إطلاق حركة حماس لـ6 رهائن إسرائيليين.
وأضاف أنه من المقرر إبعاد 108 من الأسرى خارج الأراضي الفلسطينية، وستكون مصر هي نقطة العبور الأولى.
Advertisement
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن السجناء البارزين الذين سيتم الإفراج عنهم، السبت، في صفقة التبادل مع حماس، وهم:
عمر الزعبن.. قائد بارز في الجناح العسكري لحماس حكم عليه بـ27 مؤبداً و25 سنة سجن، متهم بالمسؤولية عن مقتل 27 إسرائيليًا.
عبد الناصر عيسى.. خلف قائد حماس البارز يحيى عياش ("المهندس")، الذي قاد نشاطات حماس في شمال الضفة الغربية وكان مسؤولًا عن العديد من العمليات الانتحارية.
عثمان بلال.. قيادي في حماس حكم عليه بـ27 مؤبداً بسبب هجمات تسببت في مقتل وجرح العديد من الإسرائيليين.
نعال برغوثي.. قضى 45 عاما في السجون الإسرائيلية، وهي أطول فترة قضاها أسير فلسطيني، وتم اعتقاله مرة أخرى بعد الإفراج عنه في صفقة جلعاد شاليط.
ومنذ بدء الهدنة، تسلمت إسرائيل 22 رهينة بينهم 3 قتلى مقابل إطلاق سراح أكثر من 1100 معتقل فلسطيني.
وينصّ اتفاق التهدئة في مرحلته الأولى التي تنتهي في الأول من مارس على أن تطلق حماس سراح 33 رهينة، بينهم 8 قتلى، مقابل إطلاق إسرائيل سراح 1900 معتقل فلسطيني محتجزين في سجونها.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
صورة جديدة كشفت وجهه كاملا.. هذا هو خطيب ابنة هيفا وهبي رجل الأعمال الكويتي الوسيم
Lebanon 24
صورة جديدة كشفت وجهه كاملا.. هذا هو خطيب ابنة هيفا وهبي رجل الأعمال الكويتي الوسيم
04:45 | 2025-02-21
21/02/2025 04:45:43
Lebanon 24
Lebanon 24
"الكهرباء 20 ساعة".. هذا ما أعلنه وهاب
Lebanon 24
"الكهرباء 20 ساعة".. هذا ما أعلنه وهاب
15:12 | 2025-02-21
21/02/2025 03:12:41
Lebanon 24
Lebanon 24
"سرّ جديد" عن اغتيال نصرالله.. من الذي خطط لذلك؟
Lebanon 24
"سرّ جديد" عن اغتيال نصرالله.. من الذي خطط لذلك؟
14:30 | 2025-02-21
21/02/2025 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رمت باقة الورود في وجه زوجها غضباً... إعلامية شهيرة تعلن طلاقها في خطوة مفاجئة صدمت متابعيها (فيديو)
Lebanon 24
رمت باقة الورود في وجه زوجها غضباً... إعلامية شهيرة تعلن طلاقها في خطوة مفاجئة صدمت متابعيها (فيديو)
11:37 | 2025-02-21
21/02/2025 11:37:49
Lebanon 24
Lebanon 24
من داخل أحد المطاعم... صورة جديدة لطليقة الفنان وائل كفوري شاهدوها
Lebanon 24
من داخل أحد المطاعم... صورة جديدة لطليقة الفنان وائل كفوري شاهدوها
10:00 | 2025-02-21
21/02/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
04:00 | 2025-02-22
حماس تعلن انها جاهزة للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار
03:30 | 2025-02-22
تقرير لـ"National Interest":طائرات أميركية بحوزة إيران وهكذا حصلت عليها
03:12 | 2025-02-22
مقابل إطلاق سراح 602 من السجناء الفلسطينيين.. حماس تسلم اول دفعة من المحتجزين الإسرائيليين في رفح
02:44 | 2025-02-22
"نحن الطوفان".. "رسائل جديدة" من حماس لإسرائيل بموقع تسليم الرهائن
02:31 | 2025-02-22
ًهل بات التوصل لاتفاق بشأن المعادن الأوكرانية قريباً؟
02:29 | 2025-02-22
سجال وتهديد على الهواء مباشرة بين ترامب وحاكمة ولاية أميركية
فيديو
بسبب إطلاقه النار على بطة.. إيطاليا تطلب ابن ترامب للتحقيق (فيديو)
Lebanon 24
بسبب إطلاقه النار على بطة.. إيطاليا تطلب ابن ترامب للتحقيق (فيديو)
02:32 | 2025-02-20
22/02/2025 11:11:50
Lebanon 24
Lebanon 24
بوروسيا دورتموند يتجاوز عقبة سبورتينغ (فيديو)
Lebanon 24
بوروسيا دورتموند يتجاوز عقبة سبورتينغ (فيديو)
01:00 | 2025-02-20
22/02/2025 11:11:50
Lebanon 24
Lebanon 24
"شاهد" تشوّق الجمهور لـ"بالدم".. وأغنية "أنا مين" تحصد التفاعل (فيديو)
Lebanon 24
"شاهد" تشوّق الجمهور لـ"بالدم".. وأغنية "أنا مين" تحصد التفاعل (فيديو)
15:48 | 2025-02-15
22/02/2025 11:11:50
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24