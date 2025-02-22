ضمن تسوية لأوكرانيا.. روسيا قد تتنازل عن أصول مجمدة بـ300 مليار دولار

Advertisement

قالت ثلاثة مصادر لرويترز إن روسيا قد توافق على استخدام 300 مليار دولار من الأصول السيادية المجمدة في أوروبا لإعادة الإعمار في أوكرانيا لكنها ستصر على إنفاق جزء من الأموال على مساحة 20% تسيطر عليها قواتها.وعقدت روسيا والولايات المتحدة أول محادثات لإنهاء حرب أوكرانيا في 18 شباط في السعودية وقال كل من الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنهما يأملان في الاجتماع قريبا.وبعد أن أرسل بوتين قوات لغزو أوكرانيا في عام 2022، حظرت الولايات المتحدة وحلفاؤها المعاملات مع البنك المركزي الروسي ووزارة المالية، مما أدى إلى حجب 300 إلى 350 مليار دولار من الأصول السيادية الروسية ومعظمها سندات حكومية أوروبية وأميركية وبريطانية محفوظة في مستودع أوراق مالية أوروبي.