5 وظائف تشكل مستقبل سوق العمل.. تعرفوا إليها

نشر موقع "العربي الجديد" تقريراً تحت عنوان "أفضل 5 وظائف ناشئة تشكل مستقبل سوق العمل"، وجاء فيه:

يبدو أن التكنولوجيا أصبحت في كثير من الأحيان تفرض تغيير المسار المهني ضرورةً استراتيجية، نتيجة تطور مختلف القطاعات سريعاً بفعل الأتمتة وتغير متطلبات السوق، علماً أن مكتب إحصاءات العمل الأميركي يتوقع أن تنمو فرص العمل في وظائف الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات بنسبة متوسطها 15% بين عامَي 2021 و2031، أي أسرع بكثير من متوسط جميع المهن.

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وفي هذا السياق، نقلت مجلة فوربس عن "هوستينغر" (Hostinger) ما أوردته في تقرير حديث عن أن الوظائف الأكثر طلباً وأعلى إمكانات في الولايات المتحدة قد جرى تصنيف أبرز خمس منها، بناءً على ثلاثة معايير رئيسية هي حجم البحث الشهري وشواغر الوظائف والراتب السنوي، ليخلص إلى قائمة تضم وظائف ناشئة وتشكل مستقبل سوق العمل المتكيّف مع التكنولوجيا المتطورة:



1 - مهندس نجاح العملاء (Customer Success Engineer)

هذا الدور بالغ الأهمية في الشركات التي تعتمد على التكنولوجيا، لأنه يضمن استخدام العملاء حلولَ البرامج أو التكنولوجيا ودمجها بشكل فعال. وهي الأكثر طلباً لأنها تتمتع بأعلى عدد من الوظائف الشاغرة بمقدار 36 ألفاً و623 وظيفة نشطة، فضلاً عن كون راتبها السنوي جذاب ويبلغ في المتوسط 133 ألفاً و859 دولاراً. وتعتمد الشركات على الاحتفاظ بالعملاء ورضاهم، ما يجعل هذا الدور لا غنى عنه.



ومع تحول الشركات نحو نماذج الأعمال القائمة على الاشتراك، يعمل مهندسو نجاح العملاء على تقليل معدل فقدان العملاء وزيادة تبني المستخدمين، ما يؤدي إلى نمو مستدام للإيرادات.



وثمة أربع مهارات مطلوبة لهذه الوظائف، وهي:





- المعرفة الفنية وخبرة المنتج، بمعنى إتقان البرامج وواجهات برمجة التطبيقات والتكاملات وتصحيح الأخطاء.

- مهارات إدارة علاقات العملاء (CRM).

- تحليل البيانات ومقاييس الأداء بما في ذلك مقاييس تفسير البيانات.

- طرق الاتصال وحل النزاعات.

وتوفر الشهادات مثل شهادة مدير نجاح العملاء (CSM) من Gainsight أو Success COACHING معرفة متخصصة في استراتيجيات الاحتفاظ بالعملاء والتفاعل معهم.

كذلك، تساعد الشهادات الفنية، بما في ذلك شهادة AWS Certified Cloud Practitioner وGoogle Cloud Fundamentals، في بناء فهم أساسي للحلول المستندة إلى السحابة.

بالإضافة إلى ذلك، تزود شهادات تحليل البيانات وإدارة علاقات العملاء مثل HubSpot وSalesforce Administrator المحترفين بالأدوات اللازمة لإدارة علاقات العملاء بشكل فعال.



2 - مدير الهوية الرقمية (Digital Identity Manager)

هذا المدير ضروري للمؤسسات التي تريد حماية بيانات المستخدم ومنع الاحتيال على الهوية والامتثال للوائح المتطورة.

وهذه وظائف تأتي في المرتبة الثانية من حيث الفرص الشاغرة بواقع 34 ألفاً و329 وظيفة بمتوسط راتب سنوي تنافسي يبلغ 136 ألفاً و657 دولاراً. كما أن تزايد المخاوف المتعلقة بالأمن السيبراني وقوانين الخصوصية الصارمة للبيانات مثل GDPR وCCPA تجعل هذا الدور بالغ الأهمية.

ومع زيادة المعاملات عبر الإنترنت والتفاعلات الرقمية، تطلب الشركات خبراء لإدارة أنظمة المصادقة والتحقق من الهوية وبروتوكولات الأمان، بما يضمن حماية معلومات المستخدمين.



والمهارات المطلوبة تشمل: الأمن السيبراني وإدارة المخاطر، إدارة الهوية والوصول، وتحديداً الخبرة في تقنيات المصادقة وتسجيل الدخول الفردي (SSO) والمصادقة متعددة العوامل (MFA)، الامتثال التنظيمي، تحليل البيانات واكتشاف التهديدات والاستجابة للحوادث.



وتوفر الشهادات مثل Certified Information Systems Security Professional (CISSP) وCertified Information Systems Auditor (CISA) المعرفة الأساسية بالأمن السيبراني وخبرة إدارة المخاطر. أما الشهادات الفنية، فتزود المحترفين بالمهارات اللازمة للعمل مع حلول الأمان المستندة إلى السحابة.



3 - مطور أتمتة العمليات الروبوتية (RPA Developer)

يعتبر مطور أتمتة العمليات الروبوتية لاعباً رئيسياً في أتمتة العمليات التجارية المتكررة. تستفيد الشركات من الأتمتة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتعزيز الإنتاجية والكفاءة. وثمة 7 آلاف و117 وظيفة شاغرة من هذا النوع و4 آلاف و620 عملية بحث شهرية تشير إلى اهتمام متزايد، فيما الراتب السنوي المتوسط يبلغ 109 آلاف و814 دولاراً. وتغذي الطلب على وظائف من هذا النوع الحاجة إلى تبسيط العمليات التجارية والحد من الأخطاء البشرية. وتتبنى الصناعات مثل التمويل والرعاية الصحية وإدارة سلسلة التوريد (RPA) بسرعة لخفض التكاليف وتحسين الدقة، ما يجعل هذا الدور أحد أكثر المهن أماناً للمستقبل.

أما المهارات المطلوبة فتشمل: البرمجة والكتابة النصية، وأدوات ومنصات RPA - الخبرة في UiPath وBlue Prism وAutomation Anywhere وMicrosoft Power Automate لتصميم ونشر الروبوتات، ودمج الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، ورسم الخرائط وتحسين العمليات كالقدرة على تحليل سير العمل وتحديد عدم الكفاءة وإنشاء استراتيجيات الأتمتة، وإدارة البيانات والأمان.



وتؤمن شهادات مثل UiPath Certified RPA Developer وBlue Prism Developer Certification وAutomation Anywhere Advanced RPA Professional خبرة عملية مع منصات RPA الرائدة. كما تساعد شهادة Certified Artificial Intelligence Practitioner (CAIP) المحترفين على دمج الذكاء الاصطناعي مع الأتمتة للحصول على حلول أكثر ذكاءً.



4 - مدير العمل عن بعد (Chief Remote Officer)

مع تحول العمل عن بُعد إلى قاعدة، لهذا المدير دور تنفيذي يركز على إنشاء سياسات عمل عن بُعد فعّالة والحفاظ على ثقافة الشركة وضمان الإنتاجية في الفرق الموزعة.

وتُظهر 3 آلاف و618 وظيفة شاغرة زيادة تبني الشركات وظائف من هذا النوع. وهي تتميز بواحد من أعلى الأجور وبواقع 151 ألفاً و203 دولارات سنوياً. ويتطلب التحول إلى نماذج العمل الهجين والعمل عن بُعد أولاً قيادة مكرسة لجعلها مستدامة.

ومع انتقال الشركات إلى العمل عن بُعد على المدى الطويل، يضمن المدير التواصل السلس بين الفرق واستراتيجيات التعاون عن بُعد، ما يجعل هذا الدور ضرورياً للمؤسسات الحديثة.



أما المهارات المطلوبة من أجل وظائف كهذه، فتشمل استراتيجية وإدارة القوى العاملة عن بعد، التعاون الرقمي، تقنيات إشراك الموظفين وبناء الثقافة، الأمن السيبراني والبنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات، ومقاييس الأداء والإنتاجية.



وتوفر الشهادات مثل شهادة القيادة عن بعد من Remote-how وشهادة Certified Remote Work Professional (CRWP) من Global Workplace Analytics الخبرة في إدارة الفرق عن بعد وتنفيذ استراتيجيات العمل عن بعد أولاً.

كذلك، تزود شهادة Project Management Professional (PMP) وScrum Master المحترفين بمهارات إدارة المشاريع الرشيقة، ما يضمن سير العمل السلس عبر الفرق عن بعد.



5 - وظائف مهندس الطاقة المتجددة (Renewable Energy Engineer)

دور مهندس الطاقة المتجددة حيوي في الانتقال إلى الطاقة النظيفة، وهو يساعد في تصميم وتطوير وتنفيذ حلول الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وغيرها من حلول الطاقة المتجددة. وعلى هذه الوظائف 9 آلاف و70 عملية بحث شهرية في الولايات المتحدة، وهي ثاني أعلى نسبة في القائمة.

وعدد الوظائف الشاغرة 3 آلاف و463 بمتوسط راتب سنوي مقداره 111 ألفاً و552 دولاراً. ومع استثمار الحكومات والشركات في مبادرات الحد من الكربون، يستمر الطلب على خبراء الطاقة النظيفة في الارتفاع، ما يجعلها مهنة عالية التأثير مع إمكانات نمو طويلة الأجل.



أما المهارات المطلوبة فتضم تصميم أنظمة الطاقة المتجددة، الخبرة في أنظمة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية والطاقة الحرارية الأرضية لتطوير حلول طاقة فعالة، الهندسة الكهربائية والميكانيكية، كفاءة الطاقة والاستدامة، تحليل البيانات ومراقبة الأداء، الامتثال التنظيمي وتقييم الأثر البيئي.



وتوفر الشهادات مثل شهادة Certified Renewable Energy Professional (CREP) وشهادة Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) الخبرة في كفاءة الطاقة والممارسات المستدامة.

وتزود شهادة Solar PV Installation Professional (NABCEP) وشهادة Wind Energy Technician المحترفين بالمهارات الفنية في نشر أنظمة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. (العربي الجديد)