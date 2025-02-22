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بالفيديو.. جندي إسرائيلي أسير يُقبّل رأس عنصر من "القسام"

Lebanon 24
22-02-2025 | 06:12
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أقدم أحد الأسرى الإسرائيليين الثلاثة الذين أفرجت عنهم حماس اليوم السبت بإطار الدفعة السابعة من صفقة التبادل عل تقبيل رؤوس عناصر من كتائب القسام كانوا يرافقونه، في خطوة لافتة.
 
وظهر الأسرى الإسرائيليون الثلاثة بحالة جسدية جيدة نسبيا، وقد حيوا الحاضرين بحرارة، وأقدم أحدهم على تقبيل رأس أحد جنود كتائب القسام.
 
وأكملت حماس اليوم الدفعة السابعة من عملية تبادل الأسرى، حيث سلمت أسيرين إسرائيليين صباحا في منطقة رفح إلى الصليب الأحمر، ومن ثم سلمت في دفعة ثانية 3 أسرى إسرائيليين آخرين في منطقة النصيرات وسط غزة، فيما قررت تسليم الجندي الإسرائيلي الأسير هشام السيد في مدينة غزة دون مراسم، احتراما لفلسطينيي الداخل. (روسيا اليوم) 
 
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