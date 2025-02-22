قرار بسحب فيلم وثائقيّ عن "أطفال غزّة".. ما السبب؟

سحبت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" فيلمها الوثائقي عن تأثير الحرب في غزة على الأطفال بذريعة أن الراوي هو نجل أحد مسؤولي حركة حماس.



Advertisement وقالت المؤسسة، في بيان، إنها سحبت الفيلم من منصة "آي بليير"، بعد أن تبين أن الراوي الرئيسي عبد الله (14 عاماً) نجل أيمن اليازوري، نائب وزير الزراعة في حكومة حماس. وقالت المؤسسة، في بيان، إنها سحبت الفيلم من منصة "آي بليير"، بعد أن تبين أن الراوي الرئيسي عبد الله (14 عاماً) نجل أيمن اليازوري، نائب وزير الزراعة في حكومة حماس.



وأشار البيان إلى أن الشركة المنتجة للفيلم الوثائقي لم تكن على علم بهذا الوضع مسبقاً، لافتاً إلى أن الفيلم الذي يحمل اسم "غزة: كيف تنجو في محور الحرب"، لن يكون متاحا على المنصة حتى اكتمال عملية التحقق.



من جانبها، لم تدل شركة "هويو فيلمز" المنتجة للفيلم الوثائقي بأي بيان حول الموضوع، بحسب وكالة الأناضول.



أما وزيرة الثقافة والإعلام والرياضة البريطانية ليزا ناندي، فقالت -في بيان صحفي- إنها ستناقش القضية مع "بي بي سي"، مشيرة إلى ضرورة الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بكيفية اختيار الأشخاص المدرجين في الفيلم، على حد قولها. (الجزيرة نت)