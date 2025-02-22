Advertisement

عربي-دولي

التاريخ حُدِّدَ.. كويكب خطير قد يصطدم بالأرض ويُدمر مدينة بأكملها

Lebanon 24
22-02-2025 | 06:53
A-
A+
Doc-P-1324089-638758291876476779.jpg
Doc-P-1324089-638758291876476779.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تزايدت الاحتمالات مؤخراً بأن يصطدم كويكب خطير، أو صخرة فضائية، بالكرة الأرضية، وهو ما يُمكن أن يُحدث دماراً هائلاً وذلك في حال فشلت البشرية في التصدي لهذا الكويكب ولم تنجح في حرف مساره عن كوكب الأرض.
Advertisement

ونقل تقرير نشرته جريدة "ديلي ميل" Daily Mail البريطانية، عن وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" قولها إن الاحتمالات تتزايد بشأن اصطدام كويكب بالكرة الأرضية بما يؤدي إلى "تدمير مدينة بأكملها".

وبحسب الوكالة فإن هذا الهجوم الفضائي على الكرة الأرضية قد يحدث خلال السنوات الثمانية المقبلة.

وكشفت وكالة "ناسا" أن الخطر يبلغ الآن 3.1%، أو 1 من 32 احتمالاً للاصطدام، وفي حال حدث هذا الارتطام فإنه سيحصل يوم 22 كانون الاول 2032 بحسب ما خلصت إليه الحسابات الفلكية.

وقال تقرير "ديلي ميل" إن علماء الفلك يتكهنون بأنه إذا دخل هذا الكويكب إلى الغلاف الجوي للأرض، فمن المرجح أن ينفجر الكويكب في الهواء بقوة تبلغ حوالي ثمانية ميغا طن من مادة تي إن تي، أي أكثر من 500 ضعف قوة قنبلة هيروشيما الذرية. (العربية)
 
 
 

عربي-دولي

تكنولوجيا وعلوم

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:12 | 2025-02-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:37 | 2025-02-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:30 | 2025-02-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2025-02-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:30 | 2025-02-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:34 | 2025-02-22
08:33 | 2025-02-22
08:09 | 2025-02-22
08:00 | 2025-02-22
07:33 | 2025-02-22
07:23 | 2025-02-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24