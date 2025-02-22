التاريخ حُدِّدَ.. كويكب خطير قد يصطدم بالأرض ويُدمر مدينة بأكملها

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عربي-دولي
التاريخ حُدِّدَ.. كويكب خطير قد يصطدم بالأرض ويُدمر مدينة بأكملها
Lebanon 24
22-02-2025
|
06:53
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تزايدت الاحتمالات مؤخراً بأن يصطدم كويكب خطير، أو صخرة فضائية، بالكرة الأرضية، وهو ما يُمكن أن يُحدث دماراً هائلاً وذلك في حال فشلت البشرية في التصدي لهذا الكويكب ولم تنجح في حرف مساره عن كوكب الأرض.
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ونقل تقرير نشرته جريدة "ديلي ميل" Daily Mail البريطانية، عن وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" قولها إن الاحتمالات تتزايد بشأن اصطدام كويكب بالكرة الأرضية بما يؤدي إلى "تدمير مدينة بأكملها".
وبحسب الوكالة فإن هذا الهجوم الفضائي على الكرة الأرضية قد يحدث خلال السنوات الثمانية المقبلة.
وكشفت وكالة "ناسا" أن الخطر يبلغ الآن 3.1%، أو 1 من 32 احتمالاً للاصطدام، وفي حال حدث هذا الارتطام فإنه سيحصل يوم 22 كانون الاول 2032 بحسب ما خلصت إليه الحسابات الفلكية.
وقال تقرير "ديلي ميل" إن علماء الفلك يتكهنون بأنه إذا دخل هذا الكويكب إلى الغلاف الجوي للأرض، فمن المرجح أن ينفجر الكويكب في الهواء بقوة تبلغ حوالي ثمانية ميغا طن من مادة تي إن تي، أي أكثر من 500 ضعف قوة قنبلة هيروشيما الذرية. (العربية)
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