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عربي-دولي

سيأتي من إيران.. مسؤول كبير سيشارك بتشييع نصرالله

Lebanon 24
22-02-2025 | 06:57
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يشارك رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف في تشييع الأمين العام السابق لحزب الله حسن نصرالله، الأحد، في بيروت، بحسب ما أفادت وسائل إعلام في طهران.
 
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ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) السبت عن النائب في البرلمان علي رضا سليمي قوله إن "قاليباف وعددا من النواب، إضافة الى مسؤولين في الدولة، سيتوجهون الأحد الى لبنان للمشاركة في تشييع نصرالله".
 
ويستعدّ الحزب لتشييع نصرالله بعد قرابة 5 أشهر على اغتياله بغارات إسرائيلية مدمّرة على ضاحية بيروت الجنوبية، في مراسم حاشدة.


كذلك، أسفرت الغارات التي طالت نصرالله عن مقتل العميد عباس نيلفروشان، أحد الضباط الكبار في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني. (سكاي نيوز عربية)
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