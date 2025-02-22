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من اختار ترامب لمنصب رئيس هيئة الأركان المشتركة؟

Lebanon 24
22-02-2025 | 07:23
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رشّح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، دان كين لمنصب رئيس هيئة الأركان المشتركة، في اختيار مفاجئ للجنرال المتقاعد برتبة ثلاث نجوم ربما يعود لاجتماعهما الأول معاً في العراق في عام 2018.

وذكر ترامب، خلال كلمة له في مؤتمر العمل السياسي المحافظ في عام 2019 أن كين، الذي كان آنذاك نائب قائد قوة العمليات الخاصة التي تقاتل تنظيم داعش، قال له إن هذا التنظيم المسلح يمكن القضاء عليه في غضون أسبوع واحد فقط.
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ومنذ ذلك الحين، سرد ترامب قصة لقائه بكين عدة مرات، مثنياً عليه.

وقال ترامب قبل يومين من إعلان ترشيحه لكين في المنصب الجديد عبر منصته تروث سوشيال: "إنه جنرال حقيقي، وليس جنرالاً تلفزيونياً".

وإذا وافق مجلس الشيوخ على تعيين كين، فإنه سيتولى قيادة جيش يواجه رياح التغيير خلال الشهر الأول من تولي ترامب الرئاسة، وسيرث هيئة أركان مشتركة هزتها إقالة ترامب المفاجئة لرئيسها الجنرال سي كيو براون.

وسيحصل كين، وهو طيار متقاعد كان يقود المقاتلات إف-16، على ترقية إلى رتبة جنرال بأربع نجوم. ثم سيتعيّن عليه خوض مهمة شاقة لنيل موافقة مجلس الشيوخ على توليه منصب القائد الرسمي للقوات المسلحة في البلاد لمدة أربع سنوات.
 
ومسيرة كين العسكرية تجعله بعيداً كل البعد عن المسار التقليدي الذي يمكن المضي فيه حتى يصبح المستشار العسكري الأعلى للرئيس. فقد كان الجنرالات والأدميرالات السابقون يرأسون قيادة قتالية أو فرعاً عسكرياً من الخدمة. (ألعربية)
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