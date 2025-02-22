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عربي-دولي

في بولندا... رجلٌ أنقذ إمرأة تعطلت سيارتها على سكة قطار!

Lebanon 24
22-02-2025 | 08:09
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رصدت كاميرات المراقبة لحظة تعطل سيارة تقودها إمرأة بولندية على معبر للسكك الحديدية في البلاد، حيث حاولت إخراجها لكنها لم تتمكن من ذلك، ما استدعى تدخل أحد السائقين لإنقاذها.
 
وقام رجل صاحب سيارة دفع رباعي بمحاولة حل الموقف عن طريق جر السيارة العالقة بالحبال، واستطاع بالفعل جرها ونقلها خارج سكة القطار قبل أجزاء من الثانية من عبور القطار السريع. (سبوتنيك)
 
 
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