في بولندا... رجلٌ أنقذ إمرأة تعطلت سيارتها على سكة قطار!

🟠ثوان تفصل بين الموت والحياة على سكة القطار 🚅
🔸رصدت كاميرات المراقبة لحظة تعطل سيارة لمرأة بولندية على معبر للسكك الحديدية في البلاد، حيث حاولت إخراجها لكنها لم تتمكن من ذلك، ما استدعى تدخل أحد السائقين لإنقاذها.
🔸وقام رجل صاحب سيارة دفع رباعي بمحاولة حل الموقف عن طريق جر… pic.twitter.com/DSgw8gd9gz
— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) February 22, 2025
🟠ثوان تفصل بين الموت والحياة على سكة القطار 🚅
🔸رصدت كاميرات المراقبة لحظة تعطل سيارة لمرأة بولندية على معبر للسكك الحديدية في البلاد، حيث حاولت إخراجها لكنها لم تتمكن من ذلك، ما استدعى تدخل أحد السائقين لإنقاذها.
🔸وقام رجل صاحب سيارة دفع رباعي بمحاولة حل الموقف عن طريق جر… pic.twitter.com/DSgw8gd9gz