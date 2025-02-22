ترامب يطلب من ماسك المضي بقوة أكبر في تنفيذ الإصلاحات

أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن رغبته بأن يمضي مستشاره الملياردير إيلون ماسك بقوة أكبر في تنفيذ حملته الإصلاحية لتقليص نفقات الحكومة الفيدرالية.



وقال ترامب في منشور على منصته "تروث سوشيال" إن "إيلون يقوم بعمل رائع، لكنني أود أن أراه يتصرف بجرأة أكبر... تذكروا، لدينا بلد يجب إنقاذه". (العربية)

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