Advertisement

عربي-دولي

دولة عربية تُعلن موعد بداية شهر رمضان

Lebanon 24
22-02-2025 | 09:49
A-
A+
Doc-P-1324143-638758399004539686.jpg
Doc-P-1324143-638758399004539686.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء أن هلال شهر رمضان المبارك سيرى بوضوح مساء الجمعة المقبل، مؤكدا إمكانية مشاهدته بالعين المجردة في أغلب المدن الليبية.
 
وأوضح المركز في بيان رسمي أن الحسابات الفلكية تشير إلى أن السبت سيكون غرة شهر رمضان لهذا العام، داعيا المواطنين إلى متابعة الجهات المختصة لمواكبة أي مستجدات.
Advertisement
 
 

عربي-دولي

منوعات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:47 | 2025-02-22
10:32 | 2025-02-22
10:12 | 2025-02-22
09:32 | 2025-02-22
09:25 | 2025-02-22
09:05 | 2025-02-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24