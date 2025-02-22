دولة عربية تُعلن موعد بداية شهر رمضان

أعلن المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء أن هلال شهر رمضان المبارك سيرى بوضوح مساء الجمعة المقبل، مؤكدا إمكانية مشاهدته بالعين المجردة في أغلب المدن الليبية.

وأوضح المركز في بيان رسمي أن الحسابات الفلكية تشير إلى أن السبت سيكون غرة شهر رمضان لهذا العام، داعيا المواطنين إلى متابعة الجهات المختصة لمواكبة أي مستجدات.