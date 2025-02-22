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عربي-دولي

وزير الخارجية المصرية: خطتنا لإعادة إعمار غزة تحظى بدعم عربي

Lebanon 24
22-02-2025 | 10:12
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قال وزير الخارجية المصرية بدر عبد العاطي إن الخطة التي تقوم مصر ببلورتها للتعافي المبكر وإعادة الإعمار في قطاع غزة مع بقاء الفلسطينيين على أرضهم، تحظى بدعم عربي.

وبحسب بيان للخارجية المصرية، استعرض عبد العاطي في اتصال هاتفي مع نظيره الصيني وانج يي، الجهود التي تبذلها مصر لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتنفيذ بنوده بمراحله الزمنية الثلاث.
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وأشارت الوزارة، إلى توافق الوزير الصيني مع الموقف المصري بشأن خطة إعادة إعمار قطاع غزة.

وقالت الوزارة إن عبد العاطي ويي، تناولا مستجدات الوضع فى الشرق الأوسط، وبشأن التطورات في السودان، شدد الوزير المصري على ضرورة احترام سيادة ووحدة وسلامة الأراضي السودانية، والعمل على وقف إطلاق النار في السودان، وبما يسهم فى إطلاق عملية سياسية شاملة لكل القوى السودانية، يستعيد السودان من خلالها الأمن والاستقرار. (روسيا اليوم)
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