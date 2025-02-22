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الأمن العام بمحافظة درعا السورية يكتشف مقبرة جماعية (صورة)

Lebanon 24
22-02-2025 | 12:45
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اكتشف الأمن العام في إزرع بمحافظة درعا أقصى جنوب سوريا، مقبرة جماعية في اللواء 34 في المسميّة، وفق ما قالته وكالة الأنباء السورية الرسمية يوم السبت.
 
وذكرت أن الأمن العام عثر على 5 جثث مع تقديرات بوجود أكثر من 50 جثة أخرى، مشيرة إلى وجود صعوبات للوصول إلى الجثث بسبب الأحوال الجوية السائدة.
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وفي شهر كانون الثاني 2025، نشرت صفحة "درعا 24" مقطع فيديو متداول يظهر مقبرة جماعية تتوزع فيها بقايا لجثث مدفونة منذ سنوات طويلة في اللواء 34 قرب قرية المسمية بمنطقة اللجاة بريف درعا. 
 
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