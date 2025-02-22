بشكل مفاجئ.. واشنطن تقترح على مجلس الأمن نصا منافسا حول أوكرانيا

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تريد الولايات المتحدة الأميركية أن تطرح للتصويت في مجلس الأمن الدولي الاثنين، مشروع قرارها المطالب بـ"نهاية سريعة" للنزاع في أوكرانيا من دون الإشارة إلى وحدة أراضي البلاد، قبل التصويت المقرر في الجمعية العامة، وفق ما أعلنته مصادر دبلوماسية السبت.واقترحت واشنطن الجمعة بشكل مفاجئ، نصا منافسا للنص الذي أعدته كييف مع الأوروبيين في الذكرى الثالثة للعملية العسكرية الروسية على أوكرانيا على أن يطرح على الجمعية العامة الاثنين.وفيما يضغط الرئيس الأميركي دونالد ترامب على نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يدعو مشروع القرار الذي لا يتجاوز 65 كلمة، واطلعت عليه وكالة فرانس برس، إلى "نهاية سريعة للنزاع وإلى سلام مستدام بين أوكرانيا وروسيا"، في صياغة مقتضبة تختلف تماما عن نصوص سابقة دعمتها إدارة الرئيس السابق جو بايدن.وأكدت مصادر دبلوماسية عدة، أن الولايات المتحدة تريد طرح هذا النص الاثنين للتصويت في مجلس الأمن الذي يشهد شللا في الملف الأوكراني منذ سنوات بسبب الفيتو الروسي.وأثار مشروع القرار الأميركي رد فعل إيجابيا من جانب روسيا، وأشاد سفيرها لدى الأمم المتحدة بـ"فكرة جيدة" الجمعة. (العربية)