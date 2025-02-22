صحة البابا في حالة حرجة بعد أزمة تنفسية

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أعلن المكتب الصحفي للفاتيكان يوم السبت، أن حالة البابا فرانسيس لا تزال حرجة بعد تعرضه لأزمة تنفسية ربوية صباح اليوم، مما استدعى إعطاءه تدفقات عالية من الأكسجين.البابا البالغ من العمر 88 عامًا عانى من نوبة تنفسية شديدة احتاجت إلى عمليات نقل دم واستخدام الأكسجين بشكل مكثف. وأوضح البيان أن البابا يشعر بألم شديد منذ يوم الجمعة، وأن حالته الصحية لا تزال غير مستقرة.وذكر الفاتيكان أن اختبارات الدم أظهرت نقصًا في الصفيحات الدموية، مما يتسبب في فقر الدم، ما استدعى تدابير طبية إضافية. رغم ذلك، أكدت التقارير الطبية أن حالته لا تهدد حياته في الوقت الراهن.يُشار إلى أن هذه هي المرة الثانية على التوالي التي يُدخل فيها البابا إلى مستشفى جيميلي في روما، حيث تم تشخيصه بالتهاب رئوي في كلا رئتيه، وهو ما يعقّد حالته الصحية نظرًا لأن البابا فقد جزءًا من رئتيه في مرحلة شبابه بسبب عملية جراحية عند عمر 19 عامًا. (روسيا اليوم)