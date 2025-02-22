طالبت بحضانة ابنها.. مؤثرة تقاضي ماسك لإثبات الأبوة

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رفعت المؤثرة المحافظة آشلي سانت كلير دعوى قضائية في المحكمة العليا في مانهاتن ضد إيلون ماسك، تطلب فيها إثبات أن ماسك هو والد طفلها البالغ من العمر خمسة أشهر. كما طالبت بالحضانة الكاملة للطفل. ويأتي هذا بعد إعلان سانت كلير الصادم قبل أسبوع عن أن ماسك هو والد طفلها الثالث عشر.وبحسب الوثائق المقدمة في المحكمة، ادعت سانت كلير، البالغة من العمر 26 عامًا، أنها حملت من ماسك أثناء رحلة إلى سانت بارث في كانون الثاني 2024، وطلبت من المحكمة إصدار أمر لإجراء اختبار جيني للتأكد من النسب. في حين لم يصدر أي تعليق من ماسك حتى الآن.كما تطرقت الدعوى إلى العلاقة بين الطرفين، حيث أظهرت الرسائل النصية المتبادلة بينهما، والتي تضمنت صورًا لطفلها في المستشفى، بالإضافة إلى محادثات أخرى عبر فيها ماسك عن رغبته في إنجاب طفل آخر منها. كما كشفت سانت كلير عن عدم حضور ماسك لولادة الطفل وعدم تواصله مع الطفل بشكل ملحوظ.تجدر الإشارة إلى أن ماسك، الذي له عدة أبناء من علاقات سابقة، لم يعلق رسميًا على هذه الدعوى أو أي من التفاصيل المتعلقة بها حتى الآن. (ارم نيوز)