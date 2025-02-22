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ترامب: قريبون من اتفاق لإنهاء حرب أوكرانيا

Lebanon 24
22-02-2025 | 16:33
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أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أنه يعمل على "استعادة أموال" المساعدات التي قدمتها الولايات المتحدة لأوكرانيا منذ بداية الحرب الروسية. وذكر أنه يتباحث مع أوكرانيا حول إمكانية التوصل إلى اتفاق يتعلق بالموارد التي يمكن أن تحصل عليها كييف، بما في ذلك المعادن النادرة والنفط.
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وأضاف ترامب يوم السبت في كلمته خلال الاجتماع السنوي لمؤتمر العمل السياسي المحافظ، أنه تحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول الوضع في أوكرانيا، وأكد أنه قريب من التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب. كما انتقد الرئيس السابق جو بايدن، واصفًا إياه بأنه "أسوأ رئيس في تاريخ الولايات المتحدة"، مشيرًا إلى خسائر مالية كبيرة بسبب سياساته.

وعن قضية الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس، قال ترامب إنهم يتم الإفراج عنهم ضمن اتفاق لوقف إطلاق النار مع إسرائيل، إلا أن حالتهم الصحية سيئة وقد قتل العديد منهم. (سكاي نيوز)
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