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أخطر مطلوب للأمن الفرنسي.. اعتقال "الذبابة" محمد عمرا

Lebanon 24
22-02-2025 | 16:40
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أشادت السلطات الفرنسية، يوم السبت، بالنجاح الأمني في اعتقال محمد عمرا، الذي كان مصنفًا كأخطر رجل مطلوب من قبل الأمن والقضاء الفرنسي، وذلك بعد أشهر من فراره عقب هجوم مسلح أودى بحياة ضابطين. 

وأعلنت وزارة الداخلية الفرنسية أن عمرا، الملقب بـ "الذبابة" والمتورط في قضايا مخدرات وأعمال سطو وعنف وقتل، تم اعتقاله في رومانيا يوم السبت. 
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ووصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون العملية بـ "النجاح الرائع"، في حين أشاد رئيس الحكومة فرانسوا بايرو بالاحترافية العالية والجهود المستمرة للشرطة الوطنية في تحقيق هذا الإنجاز. كما ثمن وزير الداخلية برونو ريتايو "التعاون الحاسم" من جانب رومانيا في القبض عليه.

محمد عمرا (30 عامًا) نجح في الهروب في 14 أيار 2024 من شاحنة سجن خلال عملية ترحيل، حيث تعرضت السيارة لكمين أسفر عن مقتل ضابطي شرطة وإصابة آخرين. ومنذ تلك الحادثة، أصبح من أبرز المطلوبين دوليًا، وتم إدراجه على قائمة الإنتربول للمطلوبين. 

عمرا كان قد أُدين بالعديد من الجرائم مثل السرقات والعنف، ويُعتقد أن له صلات بعصابات إجرامية قوية في مدينة مرسيليا. (سكاي نيوز)
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