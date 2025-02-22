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عربي-دولي

ما هو جديد "مايكروسوفت"؟

Lebanon 24
22-02-2025 | 14:00
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كشف تقرير جديد أن مهندسي مايكروسوفت يعملون على تجهيز الخوادم استعدادًا لإطلاق النماذج القادمة من OpenAI، مثل GPT-4.5 و GPT-5، مما يشير إلى تحسينات كبيرة قادمة لروبوت الدردشة ChatGPT.
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وفقًا لما نشره موقع "ذا فيرج" التقني، فإن مايكروسوفت تعمل على توسيع سعة خوادمها لدعم نماذج الذكاء الاصطناعي الجديدة من OpenAI.

يُذكر أنه عند إطلاق نموذج GPT-4o العام الماضي، فوجئت بعض فرق مايكروسوفت بتأثيره في خدمات الذكاء الاصطناعي المأجورة التي تقدمها عبر منصة Azure، مثل خدمات الترجمة وتعرّف الصوت.

ومع ذلك، يبدو أن الشركة مستعدة بنحو أفضل هذه المرة، وتتوقع عملية إطلاق أكثر سلاسة دون مفاجآت غير متوقعة.
 
وكان الرئيس التنفيذي لـ OpenAI، سام ألتمان، قد أشار حديثًا إلى أن نموذج GPT-4.5 قد يُطلق في غضون أسابيع قليلة.
 
ويُعرف هذا النموذج بالاسم الرمزي Orion، وكانت OpenAI تخطط لإطلاقه في أواخر العام الماضي، لكنها أجّلته إلى أوائل 2025.

وبالتوازي مع ذلك، تستعد OpenAI أيضًا لإطلاق نموذج GPT-5، إذ أشار مصدر مطلع على خطط مايكروسوفت إلى أن هذا الإصدار قد يُطلق في أواخر مايو، وهو ما يتماشى مع تصريحات سابقة لألتمان حول إطلاق النموذج الجديد في غضون أشهر قليلة.
 
وتشير التقارير إلى أن OpenAI لن تطلق نموذجًا مستقلًا آخر من سلسلة o3، بل ستدمج نموذج o3-mini الجديد في نموذج GPT-5.

ويهدف هذا الدمج إلى تقليل تعقيد الاختيار بين النماذج المختلفة، حتى يكون لدى المستخدمين خيار موحد أكثر كفاءة. (aitnews)
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