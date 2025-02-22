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إقتصاد

لديهم 48 ساعة.. ماسك يهدّد 2.3 مليون موظف فدرالي أميركي

Lebanon 24
22-02-2025 | 23:50
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أمهل الملياردير الأميركي والقائم على وزارة الكفاءة الحكومية الأميركية إيلوم ماسك، 2.3 مليون موظف فدرالي أميركي 48 ساعة لتبرير وجودهم في وظائفهم قبل طردهم.

وتلقى 2.3 مليون موظف فيدرالي أميركي رسالة إلكترونية بعد ظهر يوم السبت، طُلب منهم فيها تبرير وجودهم في وظائفهم من خلال ذكر 5 أشياء أنجزوها الأسبوع الماضي، حسلب "روسيا اليوم".
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ولفتت الى أن بعض العاملين في السلك القضائي أيضا وصلتهم رسائل مشابهة.

وقال إيلون ماسك، إن على هؤلاء الموظفين الاستقالة إذا لم يستطيعوا ذكر 5 إنجازات، وأعطاهم مهلة 48 ساعة للرد على الإيميل، وفي حال لم يفعلوا سيتحتم عليهم الاستقالة.

يذكر أن إيلون ماسك استخدم إيميلات مماثلة للعاملين في منصة أكس، تويتر سابقا، حين اشتراها. (روسيا اليوم)

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