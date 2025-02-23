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عربي-دولي

"شجرة الزيتون هذه أكبر من دولتي".. فيديو لمحادثة بين الأسرى ومقاتلي "حماس"

Lebanon 24
23-02-2025 | 02:34
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نشرت كتائب القسام مقطع فيديو يظهر الجنود الإسرائيليين الأسرى قبيل الإفراج عنهم أمس السبت، يتحدثون مع عناصر من الكتائب بالقرب من شجرة زيتون معمرة عمدت القوات الإسرائيلية على قطعها.
 
وقال أحد الجنود في الفيديو: "يبدو لي أن عمر شجرة الزيتون هذه يزيد عن عمر دولتي".

وفي الفيديو، بدا لافتا أن شجرة الزيتون المعمرة، قد أنبتت فروعا خضراء جديدة عند جذعها، رغم أن القوات الإسرائيلية قطعتها وحاولت اقتلاعها من الجذور. 

كما تحدث أحدهم عن جذور عائلته، فقال إن أصول أجداده تعود إلى المغرب وتركيا وأنه لا يعرف السبب الذي دفع جده إلى المجيء إلى هذه المنطقة، مشددا أن على الجميع العودة إلى موطنهم.
 
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