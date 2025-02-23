غزة... استئناف العام الدراسي للمرة الأولى منذ الحرب

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أعلنت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية في قطاع غزة، بدء العام الدراسي الجديد، الأحد، وهي المرة الأولى التي يتم فيها الانتظام بالدراسة في القطاع، منذ الحرب الإسرائيلية على غزة في تشرين الأول 2023.وعقدت الوزارة مؤتمراً صحافياً في مدرسة "النصر النموذجية" بمدينة غزة، إذ انتظم عدة مئات الآلاف من التلاميذ في بقايا المدارس التي دمر الجيش الإسرائيلي أكثر من 80% منها، وفي خيام ونقاط أقامتها الوزارة لانتظام التعليم الوجاهي.ووصل التلاميذ لمواقع الدراسة، دون ارتداء الزي المدرسي، بسبب الظروف الاستثنائية وعدم توفر الزي أو الكتب والدفاتر المدرسية.وجاء في بيان الوزارة: "ينطلق اليوم وفي ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها قطاع غزة، العام الدراسي الجديد، رغم التحديات الجسيمة التي فرضتها حرب الإبادة على غزة، والدمار الهائل الذي خلفته، والنقص الكبير في الموارد والإمكانات".